الوزير الخريشة: البيئة التشريعية محفزة سياسيا وحزبيا لمشاركة الشباب والمرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 27 كانون الأول (بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة ان البيئة التشريعية محفزة للشباب والمراة للاخراط بالعملية السياسية والحزبية.

وقال الخريشة خلال جلسة حوارية مع طلبة الجامعة الألمانية الأردنية، نظمها نادي الحوار والسياسة بعمادة شؤون الطلبة، بحضور رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي، إن الشباب أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي المتاحة اليوم، حيث أتيحت لهم العديد من الفرص للمشاركة السياسية غير المسبوقة، داعيا الشباب لاستثمار الفرص المتاحة في مشروع التحديث السياسي لتعزيز مشاركتهم السياسية والحزبية.

وأشار الى أن التشريعات اليوم تحتوي على الضمانات القانونية التي تحمي حق كل شاب وشابة في المشاركة السياسية والحزبية ضمن قانون الأحزاب الذي أكدت بنوده الحق بالمشاركة السياسية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، حيث اشترط أن لا تقل نسبة النساء وكذلك الشباب عن 20 بالمئة على الأقل من مؤسسي الحزب.

وأضاف، إن الانتخابات النيابية ستجري العام المقبل، وستشهد مشاركة حزبية واسعة ستتيحها التشريعات الجديدة ضمن منظومة التحديث السياسي، داعيا الى الاستعداد لهذه المرحلة والانخراط بالانتخابات بشكل فعال من ناحية الانتخاب أو الترشح، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عاما من أجل مشاركة اوسع للشباب في مجالس النواب.

وأوضح الوزير الخريشة، أنه تم زيادة المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب، حيث أصبح هناك مقعد لكل دائرة انتخابية بدلاً من كل محافظة، واشترط القانون لتشكيل القائمة الحزبية التي ستنافس على الدائرة العامة بأن يكون هناك امرأة من أول ثلاثة أسماء وثاني ثلاثة أسماء، وأن تتضمن شابا أو شابة بعمر أقل من 35 عاما ضمن أول خمسة أسماء، ما يعني حتماً نجاح عدد من النساء والشباب على القائمة الحزبية التي ستوسع من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

وأجاب الوزير الخريشة في نهاية الحوارية عن أسئلة الطلبة.

--(بترا)

ج ب/ أ أ/اح

27/12/2023 12:44:33