الملك يغادر أرض الوطن إلى القاهرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الأول (بترا) - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في زيارة إلى القاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث التطورات الخطيرة في غزة، وسبل وقف إطلاق النار في القطاع.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

--(بترا)

أ م/ب ط

27/12/2023 12:25:52