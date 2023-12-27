الملك يغادر أرض الوطن إلى القاهرة

الملك يغادر أرض الوطن إلى القاهرة
التاريخ
12/27/2023 2:29:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 كانون الأول (بترا) - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في زيارة إلى القاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث التطورات الخطيرة في غزة، وسبل وقف إطلاق النار في القطاع.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
--(بترا)
أ م/ب ط
27/12/2023 12:25:52
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