نور النبوى يشارك في مسلسل إمبراطورية ميم مع والده رمضان المقبل

MENAFN - Youm7) يشارك الفنان الشاب نور النبوى في بطولة مسلسل "امبراطورية ميم" بطولة والده خالد النبوى المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، حيث من المقرر أن يقدم نور دوراً محورياً في العمل، ويعد المسلسل العمل الثانى مع والده خالد البنوى، بعدما قدما سوياً مسلسل "راجعين يا هوى ".

وينتظر نور النبوى، عرض فيلم "الحريفة" المقرر عرضه في السينمات يوم 4 يناير المقبل، ويشارك في بطولته كلا من كزبرة وخالد الذهبى نجل الفنانة اصالة.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

وقدم خالد النبوى فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.