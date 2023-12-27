شارموفرز يطرح أغنية هل؟ لتسليط الضوء على معاناة أهل غزة

MENAFN - Youm7) طرح فريق شارموفر ، أغنية جديدة بعنوان "هل ؟"، دعما للقضية الفلسطينية على موقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان.

وقرر فريق شارموفرز طرح أغنية "هل؟"، لتسليط الضوء على الكوارث الإنسانية التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة على يد جيش الاحتلال، وتضامنا من الفريق، وتعبيرا عن حزنهم، فى ظل استمرار الحرب، وبوتيرة قوية تحصد معها أرواح مئات الفلسطينيين يوميا، وتقول كلمات أغنية "هل ؟".

هل فيه طريقة .. للرجوع للحياة ؟

بعد الحقيقة

.. وبعد اللي شوفناه

بعد انعدام الانسانية .. والرجوع للجاهلية

والمشاهد المأساوية .. وكل اللي عيشناه

هل فيه طريقة .. نبتسم ونعيش

والناس هناك .. يومهم ميعديش

مع اننا نفس القضية

.. وكلنا نفس الضحية

الفرق بينا خطوتين .. يعني المسافة ، مفيش

بعد استماع .. صوت الاهات

ع التليفونات .. رؤيا الوشوش المقهورين

جوه الشاشات

بعد ما عرفنا ألام .. وعيونا بطلت تنام

وحضرنا قَتل الأُمنيات

وشوفنا ناس بِقلوب حَجر .. عُمي النَظر

إخترعوا أسباب للسكات

ميهمهومش لا صوت صريخ..

ولا صوت عِياط

ويهمهم صوت ضحكهم ، وقت الحداد

هل فيه طريقة .. للرجوع للحياة

بعد سمع بُكا البنات ع الأمهات

وجع الأم وحزنها .. خوفها وكسرة قلبها

قلة حيلتها وضعفها .. واملها تحصل معجزات

هل فيه طريقة .. نبتسم ونعيش

والناس هناك .. يومهم ميعديش

مع اننا نفس القضية .. وكلنا نفس الضحية

والفرق بينا خطوتين .. يعني المسافة مفيش

بس احنا برضه مؤمنين بالله .. مين يهزم اللي ربه واقف معاه

هنشوف على وشوشهم ف يوم .. نفس الألم نفس الوجع والكسرة

والخوف والهموم .. والفرق بينا اننا

مِسلمين ل ربنا .. ووعده لينا اننا هنقوووم







