غادة عبد الرازق تعود من باريس لاستئناف تصوير مسلسلها صيد العقارب

MENAFN - Youm7) تعود النجمة غادة عبد الرازق من باريس مساء اليوم، لاستئناف تصوير مسلسلها "صيد العقارب " المقرر عرضه في رمضان، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، حيث سافرت غادة لاستكمال شراء ملابس الشخصية التي تقدمها في المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة

وكانت غادة قد بدأت تصوير المسلسل الأسبوع الماضى بمدينة الشيخ زايد داخل إحدى المستشفيات، وجمعت المشاهد الأولى الفنانون غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، أحمد جمال سعيد، أحمد ماجد، عماد صفوت، سامية عاطف، عزوز عادل، وآخرون.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح ، ونخبه من النجوم ، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.