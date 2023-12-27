شاهد البوستر الرسمى لفيلم مقسوم وطرحه فى السينمات 18 يناير المقبل

MENAFN - Youm7) طرح صناع فيلم "مقسوم " البوستر الرسمي للعمل والذى تصدره أبطاله: ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، وأعلن القائمون على العمل عن طرحه في دور العرض يوم 18 يناير المقبل للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024.

البوستر الرسمى لفيلم مقسوم

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

يذكر أن بطلة الفيلم، ليلي علوى تستعد لاستئناف تصوير فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" منتصف شهر يناير المقبل فى مدينة الغردقة،

وذلك بعد تصوير يومين فى أحداثه بالقاهرة الأسبوع الماضى، والعمل بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وعرض للنجمة ليلى علوى مؤخراً فيلم "آل شنب" بمهرجان الجونة السينمائى، وشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.



تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربع شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بين أفراد العائلة.