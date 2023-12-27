Wednesday, 27 December 2023 11:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميرنا وليد وسميرة عبد العزيز فى احتفالية تكريم رجل المسرح عمرو دوارة

12/27/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Youm7) أقيمت منذ قليل احتفالية تكريم المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة ، بالمسرح القومي، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، وبحضور كل من الفنانة سميرة عبد العزيز، والفنانة مديحة حمدي، والفنانة ميرنا وليد، والفنان أحمد الشافعي رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، والشاعر محمد بهجت، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

وبدأ الحفل بعزف مقطوعات موسيقية للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ حيث قدموا مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية.

وتلى ذلك فيلم تسجيلي بعنوان "رجل المسرح" عن المشوار الفني للدكتور عمرو دوارة الذي تحدث فيه عن بداياته وعن الشخصيات التي أثرت في حياته الفنية، مثل والده فؤاد دوارة والدكتور كرم مطاوع، كما استعرض الشخصيات الفنية التي عمل معها طيلة حياته، كما تم تقديم شهادات من المسرحيين المقربين له خلال الفيلم مثل الناقد الكبير عبد الرازق حسين، والفنانة القديرة عفاف شعيب، والفنانة عايدة فهمي .


احتفالية تكريم رجل المسرح عمرو دوارة


احتفالية تكريم رجل المسرح عمرو دوارة


احتفالية تكريم رجل المسرح عمرو دوارة


احتفالية تكريم رجل المسرح عمرو دوارة








MENAFN27122023000132011024ID1107662537

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث