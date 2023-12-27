ميرنا وليد وسميرة عبد العزيز فى احتفالية تكريم رجل المسرح عمرو دوارة

(MENAFN
- Youm7) أقيمت منذ قليل احتفالية تكريم المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة ، بالمسرح القومي، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، وبحضور كل من الفنانة سميرة عبد العزيز، والفنانة مديحة حمدي، والفنانة ميرنا وليد، والفنان أحمد الشافعي رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، والشاعر محمد بهجت، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ولفيف من الفنانين والإعلاميين.
وبدأ الحفل بعزف مقطوعات موسيقية للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ حيث قدموا مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية.
وتلى ذلك فيلم تسجيلي بعنوان "رجل المسرح" عن المشوار الفني للدكتور عمرو دوارة الذي تحدث فيه عن بداياته وعن الشخصيات التي أثرت في حياته الفنية، مثل والده فؤاد دوارة والدكتور كرم مطاوع، كما استعرض الشخصيات الفنية التي عمل معها طيلة حياته، كما تم تقديم شهادات من المسرحيين المقربين له خلال الفيلم مثل الناقد الكبير عبد الرازق حسين، والفنانة القديرة عفاف شعيب، والفنانة عايدة فهمي .
احتفالية تكريم رجل المسرح عمرو دوارة
احتفالية تكريم رجل المسرح عمرو دوارة
احتفالية تكريم رجل المسرح عمرو دوارة
احتفالية تكريم رجل المسرح عمرو دوارة
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