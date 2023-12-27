كيف تحصلين على إطلالة شتوية أنيقة؟ 6 نصائح ضرورية

MENAFN - Youm7) ترتدى الكثيرات طبقات من الملابس خلال فصل الشتاء، الأمر الذى يشعرهن بأن إطلالتهن غير أنيقة، فتعدد الطبقات أمر لابد منه في فصل الشتاء ولكن يمكن ارتداؤها بطرق إبداعية عن طريق تزيين المعاطف بقطع لطيفة تساعد على الشعور بالدفء مثل الأوشحة المصنوعة من الفرو الصناعي والقبعات المقاومة للحرارة، لذلك نقدم بعض النصائح للحصول على إطلالة شتوية مميزة، وفقاً لموقع "stylecaster".





كوني محترفة في ارتداء الطبقات

لا تقلقي من كثرة طبقات الملابس في الشتاء بأنها تفسد مظهرك، حيث يمكنك ارتداء جاكيت منتفخ وخفيف الوزن لارتدائه أوجاكيت رفيع أسفله عدة طبقات لكي تكوني أكثر دفئاً.





جاكيت





ارتداء حذاء يسرق الأضواء

قومي بشراء حذاء فوق الركبة لارتدائه مع فستان قصير وجوارب طويلة منقوشة، كما يمكنك ارتداء حذاء مع بنطلون جينز لإضفاء مزيداً من الأناقة، ومن الأفضل ارتداء الأحذية ذات اللون الأبيض لأنها تكون أكثر جذباً من اللون الأسود.

حذاء شتوى







إضافة حزام إلى المعطف

إذا كنت تريدين الظهور بمظهر غير معتاد، قومي بربط خصرك بحزام، حيث سيجعلك تبدين وكأنك ترتدين معطفاً جديداً تماماً، وقومي باختيار حزام بنفس لون المعطف.

حزام







ارتداء الفراء الزائف

وفصل الشتاء هو المناسب لارتداء الفراء المزيف، حيث يمكنك ارتداؤه مع أي شئ حيث يضفي لمسة فاخرة علي ملابسك، فإذا كنتي تريدين معطف من الفرو ولكن بشكل مختلف فقومي بارتداء قفازات من الفرو أو وشاحاً من الفرو أو قبعة صغيرة .







تجربة القبعات العصرية

قومي بتجربة القبعات العصرية في فصل الشتاء، ولكي تعيش معك تلك القبعات، عليك باختيار القبعات الشتوية الكلاسيكية.





تجربة الأوشحة

إذا كنتي غير دافئة بشكل كافي يجب عليك تجربة الأوشحة، حيث يمكن ارتدائها كقطعة ملابس رئيسية أو كإكسسوارات، وأوشحة منتفخة فهي المنتشرة في الوقت الحالي، فقومي بشراء الأوشحة التي تبدو كاللحاف لعنقك.

وشاح