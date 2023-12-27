كيف تحصلين على إطلالة شتوية أنيقة؟ 6 نصائح ضرورية

(MENAFN
- Youm7) ترتدى الكثيرات طبقات من الملابس خلال فصل الشتاء، الأمر الذى يشعرهن بأن إطلالتهن غير أنيقة، فتعدد الطبقات أمر لابد منه في فصل الشتاء ولكن يمكن ارتداؤها بطرق إبداعية عن طريق تزيين المعاطف بقطع لطيفة تساعد على الشعور بالدفء مثل الأوشحة المصنوعة من الفرو الصناعي والقبعات المقاومة للحرارة، لذلك نقدم بعض النصائح للحصول على إطلالة شتوية مميزة، وفقاً لموقع "stylecaster".
كوني محترفة في ارتداء الطبقات
لا تقلقي من كثرة طبقات الملابس في الشتاء بأنها تفسد مظهرك، حيث يمكنك ارتداء جاكيت منتفخ وخفيف الوزن لارتدائه أوجاكيت رفيع أسفله عدة طبقات لكي تكوني أكثر دفئاً.
جاكيت
ارتداء حذاء يسرق الأضواء
قومي بشراء حذاء فوق الركبة لارتدائه مع فستان قصير وجوارب طويلة منقوشة، كما يمكنك ارتداء حذاء مع بنطلون جينز لإضفاء مزيداً من الأناقة، ومن الأفضل ارتداء الأحذية ذات اللون الأبيض لأنها تكون أكثر جذباً من اللون الأسود.
حذاء شتوى
إضافة حزام إلى المعطف
إذا كنت تريدين الظهور بمظهر غير معتاد، قومي بربط خصرك بحزام، حيث سيجعلك تبدين وكأنك ترتدين معطفاً جديداً تماماً، وقومي باختيار حزام بنفس لون المعطف.
حزام
ارتداء الفراء الزائف
وفصل الشتاء هو المناسب لارتداء الفراء المزيف، حيث يمكنك ارتداؤه مع أي شئ حيث يضفي لمسة فاخرة علي ملابسك، فإذا كنتي تريدين معطف من الفرو ولكن بشكل مختلف فقومي بارتداء قفازات من الفرو أو وشاحاً من الفرو أو قبعة صغيرة .
تجربة القبعات العصرية
قومي بتجربة القبعات العصرية في فصل الشتاء، ولكي تعيش معك تلك القبعات، عليك باختيار القبعات الشتوية الكلاسيكية.
تجربة الأوشحة
إذا كنتي غير دافئة بشكل كافي يجب عليك تجربة الأوشحة، حيث يمكن ارتدائها كقطعة ملابس رئيسية أو كإكسسوارات، وأوشحة منتفخة فهي المنتشرة في الوقت الحالي، فقومي بشراء الأوشحة التي تبدو كاللحاف لعنقك.
وشاح
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