أبراج تحتفل برأس السنة مع أصدقائها .. أبرزها السرطان والأسد

MENAFN - Youm7) التخطيط للاحتفال برأس السنة من الأشياء التي يسعى إليها عدد كبير من محبي الاحتفال مع أصدقائهم، لذا نستعرض فى هذا التقريرأبرز الأبراج التي يمكنها الاحتفال على طريقتها الخاصة مع أصدقائها، وفقًا لما اشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج.

أبراج هتحتفل برأس السنة أبراج تحتفل برأس السنة مع أصدقائها : برج القوس:



يحرص برج القوس على الاحتفال برأس السنة مع أصدقائه عن طريق التخطيط للسفر والاستمتاع بطريقتهم الخاصة، فمولود القوس يحب التغيير والسفر بشكل كبير جدًا .

برج الميزان:



برج الميزان من الأبراج التي تحتفل بشكل خاص ومختلف عن كل سنة، لذا يرتب برج الميزان للاحتفال في منزله مع شريك حياته على طريقته الخاصة به عن طريق تحضير وجبة عشاء مميزة يدعو فيها أصدقاءه .

برج العذراء:



برج العذراء يحتفل برأس السنة ولكن إذا كان يعمل مع بعض أصدقائه المقربين على الطريقة التي تناسبهم بشكل مبسط ويناسب مع الأجواء المهنية، فإنه قد يطلب وجبة غذائية من أحد المطاعم ليتشارك فيها مع أصدقائه.





برج الأسد:



يخطط مولود برج الأسد للاحتفال برأس السنة مع صديقه المقرب عن طريق الذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم جديد، أو ليسير معه سويًا ويضع خطط مستقبلية .

برج السرطان:



برج السرطان من أكثر الأبراج التي تجيد التخطيط للاحتفال بالأعياد مع أصدقائه ولكن يفضل الجلوس في شرفة المنزل مع صديقه ويتناول العشاء معه سويًا ويشاهدان التليفزيون معاً .

احتفال براس السنة