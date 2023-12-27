أبراج تحتفل برأس السنة مع أصدقائها .. أبرزها السرطان والأسد

(MENAFN
- Youm7) التخطيط للاحتفال برأس السنة من الأشياء التي يسعى إليها عدد كبير من محبي الاحتفال مع أصدقائهم، لذا نستعرض فى هذا التقرير
أبرز الأبراج التي يمكنها الاحتفال على طريقتها الخاصة مع أصدقائها، وفقًا لما اشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج.
أبراج هتحتفل برأس السنة أبراج تحتفل برأس السنة مع أصدقائها : برج القوس:
يحرص برج القوس على الاحتفال برأس السنة مع أصدقائه عن طريق التخطيط للسفر والاستمتاع بطريقتهم الخاصة، فمولود القوس يحب التغيير والسفر بشكل كبير جدًا .
برج الميزان:
برج الميزان من الأبراج التي تحتفل بشكل خاص ومختلف عن كل سنة، لذا يرتب برج الميزان للاحتفال في منزله مع شريك حياته على طريقته الخاصة به عن طريق تحضير وجبة عشاء مميزة يدعو فيها أصدقاءه .
برج العذراء:
برج العذراء يحتفل برأس السنة ولكن إذا كان يعمل مع بعض أصدقائه المقربين على الطريقة التي تناسبهم بشكل مبسط ويناسب مع الأجواء المهنية، فإنه قد يطلب وجبة غذائية من أحد المطاعم ليتشارك فيها مع أصدقائه.
برج الأسد:
يخطط مولود برج الأسد للاحتفال برأس السنة مع صديقه المقرب عن طريق الذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم جديد، أو ليسير معه سويًا ويضع خطط مستقبلية .
برج السرطان:
برج السرطان من أكثر الأبراج التي تجيد التخطيط للاحتفال بالأعياد مع أصدقائه ولكن يفضل الجلوس في شرفة المنزل مع صديقه ويتناول العشاء معه سويًا ويشاهدان التليفزيون معاً .
احتفال براس السنة
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