تسريحات شعر متوقع انتشارها شتاء 2024.. الضفيرة هتتربع على عرش الموضة تانى

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- Youm7) قد تكون تسريحة الشعر الجديدة هي الحل النهائي عندما يتعلق الأمر بتجديد مظهرك، ولكن إذا كنت ترغبين فى تسريحة سريعة وسهلة، فهناك الكثير من تصفيفات الشعر المتوقع انتشارها هذا الشتاء، مثل تسريحات شعر أنيقة مستوحاة من راقصات الباليه، بالإضافة إلى وصلات شعر بألوان قوس قزح ستضيف لمسة جميلة على الشعر.
11 طريقة لتصفيفات الشعر المتوقع انتشارها هذا الشتاء، وفقًا لما ذكره موقع "Bustle".
الشعر المنتفخ
وفقًا لمصففة شعر المشاهير لورا بولكو، فإن الشعر المنتفخ على وشك أن ينتشر بشكل كبير خلال الشتاء المقبل، وكل ذلك بفضل الفيلم الذي صدر حديثًا" بريسيلا "والذي يعرض حياة بريسلي.
و تسريحة شعر المنتفخ بأعلى الرأس ظهر في فترتى الخمسينيات والستينيات، يمكنك اتباع هذه التسريحة للحصول على إطلالة مميزة
في المناسبات الخاصة أو الحفلات .
خصلات شعر ملونة
إذا كنت ترغبين فى القليل من الألوان هذا الموسم، فأنتٍ محظوظة، يمكنك إضافة خصلات شعر ملونة على رأسك للحصول على إطلالة مميزة، مثل الجمع بين لونين الأسود والأشقر، والأسود والأحمر، والأحمر والأشقر".
كعك فوضوي
تعتبر تسريحة الكعكة الفوضوية من أبرز تسريحات الشعر المتوقع انتشارها هذا الشتاء، ويمكن الحصول عليها بطريقة بسيطة.
كلبسات الشعر
في هذا الشتاء، قد يكون الوقت قد حان لتطبيق
مجموعة إكسسوارات الشعر الخاصة بك إلى ما هو أبعد من مشبك المخلب. حيث تعد الكلبسات الفرنسية الأنيقة طريقة جديدة وممتعة لتصفيف شعرك للأعلى وللخلف.
شرائط الباليه
تعتبر شرائط الباليه من أبرز اتجاهات تسريحات الشعر المتوقع انتشارها فى فصل الشتاء، حيث تعتمد على تطبيق شرائط بيضاء على خصلات الشعر.
تعتبر تسريحة الشعر التى تعتمد على تمويج الشعر والتى كانت من أبرز اتجاهات التسعينات تعود مرة أخرى بشتاء العام المقبل.
الضفائر اللامعة
وفى هذا الشتاء سوف تنتشر تسريحة الضفائر سواء القصيرة أو الطويلة، وهى إحدى التسريحات المناسبة للشعر الدهني، وتساعد المرأة فى الحصول على إطلالة أنيقة وشبابية .
شعرك خلف أذنيك
وتسريحة الشعر التى تعتمد على تركه منسدل بالخلف مع وضعه خلف الأذنين، من أبرز تسريحات الشعر البسيطة المتوقع انتشارها الشتاء المقبل.
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