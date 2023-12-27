تسريحات شعر متوقع انتشارها شتاء 2024.. الضفيرة هتتربع على عرش الموضة تانى

MENAFN - Youm7) قد تكون تسريحة الشعر الجديدة هي الحل النهائي عندما يتعلق الأمر بتجديد مظهرك، ولكن إذا كنت ترغبين فى تسريحة سريعة وسهلة، فهناك الكثير من تصفيفات الشعر المتوقع انتشارها هذا الشتاء، مثل تسريحات شعر أنيقة مستوحاة من راقصات الباليه، بالإضافة إلى وصلات شعر بألوان قوس قزح ستضيف لمسة جميلة على الشعر.





11 طريقة لتصفيفات الشعر المتوقع انتشارها هذا الشتاء، وفقًا لما ذكره موقع "Bustle".



الشعر المنتفخ

وفقًا لمصففة شعر المشاهير لورا بولكو، فإن الشعر المنتفخ على وشك أن ينتشر بشكل كبير خلال الشتاء المقبل، وكل ذلك بفضل الفيلم الذي صدر حديثًا" بريسيلا "والذي يعرض حياة بريسلي.

و تسريحة شعر المنتفخ بأعلى الرأس ظهر في فترتى الخمسينيات والستينيات، يمكنك اتباع هذه التسريحة للحصول على إطلالة مميزة

في المناسبات الخاصة أو الحفلات .

خصلات شعر ملونة

إذا كنت ترغبين فى القليل من الألوان هذا الموسم، فأنتٍ محظوظة، يمكنك إضافة خصلات شعر ملونة على رأسك للحصول على إطلالة مميزة، مثل الجمع بين لونين الأسود والأشقر، والأسود والأحمر، والأحمر والأشقر".

كعك فوضوي

تعتبر تسريحة الكعكة الفوضوية من أبرز تسريحات الشعر المتوقع انتشارها هذا الشتاء، ويمكن الحصول عليها بطريقة بسيطة.





كلبسات الشعر

في هذا الشتاء، قد يكون الوقت قد حان لتطبيق

مجموعة إكسسوارات الشعر الخاصة بك إلى ما هو أبعد من مشبك المخلب. حيث تعد الكلبسات الفرنسية الأنيقة طريقة جديدة وممتعة لتصفيف شعرك للأعلى وللخلف.





شرائط الباليه

تعتبر شرائط الباليه من أبرز اتجاهات تسريحات الشعر المتوقع انتشارها فى فصل الشتاء، حيث تعتمد على تطبيق شرائط بيضاء على خصلات الشعر.







تعتبر تسريحة الشعر التى تعتمد على تمويج الشعر والتى كانت من أبرز اتجاهات التسعينات تعود مرة أخرى بشتاء العام المقبل.





الضفائر اللامعة

وفى هذا الشتاء سوف تنتشر تسريحة الضفائر سواء القصيرة أو الطويلة، وهى إحدى التسريحات المناسبة للشعر الدهني، وتساعد المرأة فى الحصول على إطلالة أنيقة وشبابية .

شعرك خلف أذنيك

وتسريحة الشعر التى تعتمد على تركه منسدل بالخلف مع وضعه خلف الأذنين، من أبرز تسريحات الشعر البسيطة المتوقع انتشارها الشتاء المقبل.



