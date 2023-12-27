كيف تتصرفين فى حياتك مثل الأميرات؟ 9 قواعد للإتيكيت

هناك قواعد صارمة كانت موجودة في الماضي ويتبعها الناس، ولكن في مجتمعنا الحالي أصبحت غير واضحة، ومن المعروف أن الأخلاق الحميدة يجب أن تتصف بها الأميرات وغير الأميرات، ولكي تصبحي مثل الأميرات في تصرفاتك، يجب اتباع القواعد التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "brightside".





عدم الاتكاء على المقعد

يجب عليك أن تجلسي في منتصف المقعد، بحيث تتركين مسافة بين المقعد وظهرك، ويكون ظهرك في شكل مستقيم، وأن تكون المسافة بين جسمك وحافة الطاولة مساوية المسافة بين معصمك وأطراف يديك، فإذا كنت تجلسين على الكرسي لفترة طويلة فلا تتبعي تلك الوضعية.

التصرف مثل الأميرات







عدم الخوف من العمل

السيدة القوية لا تخاف عند القيام بأي عمل، فالإمبراطورات الكبرى كانت تعمل في المستشفيات أثناء الحرب مثل الدوقة الكبرى إيلينا بافلوفنا كانت تزور المستشفيات كل يوم وكانت تضمد الجروح بنفسها.







قواعد المكياج

لا يجب أن تضعي ظلال العيون الداكنة وأحمر الشفاه مع بعضهما، فقومي بوضع كل منهما بشكل منفصل وليس مع بعضهما البعض.

التصرف بطريقة لائقة







احترام الوقت

عندما تقوم الضيوف بزيارتك بشكل مفاجئ فلا مانع من مقابلتهم برداء المنزل وعدم أخذ وقت في التزيين وارتداء الملابس الرسمية احتراماً لهم.







عدم وضع الهاتف علي الطاولة

لا تضعي هاتفك على الطاولة عندما تكوني في مكان عام مثل المقهى أو المطعم.





قواعد المراسلات

يجب عليك عدم الرد على الرسائل على الفور لأنه قد يكون الشخص

الذي تراسله

مشغول وليس لديه الوقت للرد عليك وفي نفس الوقت، يجب ألا تتأخري في الرد أكثر من 20 دقيقة احتراماً للشخص الذي تراسليه، فإذا كان هناك شىء مهم تريدين إخباره به عليك بالاتصال.





عدم وضع يديك على خصرك

من الأفضل أن تضعي يديك أمام جسمك لأن تلك الوضعية متوافقة مع قواعد الآداب.

إيتكيت الوقوف





استخدام كلمات التقدير باعتدال

يجب عليك عدم الإفراط في استخدام كلمات التقدير مثل شكراً لك ومن فضلك فإن معناها سينخفض.







عدم الإلتفات إذا لم يناديك شخص باسمك

فمن الأخلاق الحميدة عدم الإلتفات إلى أشخاص لا توجه لك الحديث أو تناديك باسمك.







