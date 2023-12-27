كيف تتصرفين فى حياتك مثل الأميرات؟ 9 قواعد للإتيكيت

(MENAFN
- Youm7)
هناك قواعد صارمة كانت موجودة في الماضي ويتبعها الناس، ولكن في مجتمعنا الحالي أصبحت غير واضحة، ومن المعروف أن الأخلاق الحميدة يجب أن تتصف بها الأميرات وغير الأميرات، ولكي تصبحي مثل الأميرات في تصرفاتك، يجب اتباع القواعد التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "brightside".
عدم الاتكاء على المقعد
يجب عليك أن تجلسي في منتصف المقعد، بحيث تتركين مسافة بين المقعد وظهرك، ويكون ظهرك في شكل مستقيم، وأن تكون المسافة بين جسمك وحافة الطاولة مساوية المسافة بين معصمك وأطراف يديك، فإذا كنت تجلسين على الكرسي لفترة طويلة فلا تتبعي تلك الوضعية.
التصرف مثل الأميرات
عدم الخوف من العمل
السيدة القوية لا تخاف عند القيام بأي عمل، فالإمبراطورات الكبرى كانت تعمل في المستشفيات أثناء الحرب مثل الدوقة الكبرى إيلينا بافلوفنا كانت تزور المستشفيات كل يوم وكانت تضمد الجروح بنفسها.
قواعد المكياج
لا يجب أن تضعي ظلال العيون الداكنة وأحمر الشفاه مع بعضهما، فقومي بوضع كل منهما بشكل منفصل وليس مع بعضهما البعض.
التصرف بطريقة لائقة
احترام الوقت
عندما تقوم الضيوف بزيارتك بشكل مفاجئ فلا مانع من مقابلتهم برداء المنزل وعدم أخذ وقت في التزيين وارتداء الملابس الرسمية احتراماً لهم.
عدم وضع الهاتف علي الطاولة
لا تضعي هاتفك على الطاولة عندما تكوني في مكان عام مثل المقهى أو المطعم.
قواعد المراسلات
يجب عليك عدم الرد على الرسائل على الفور لأنه قد يكون الشخص
الذي تراسله
مشغول وليس لديه الوقت للرد عليك وفي نفس الوقت، يجب ألا تتأخري في الرد أكثر من 20 دقيقة احتراماً للشخص الذي تراسليه، فإذا كان هناك شىء مهم تريدين إخباره به عليك بالاتصال.
عدم وضع يديك على خصرك
من الأفضل أن تضعي يديك أمام جسمك لأن تلك الوضعية متوافقة مع قواعد الآداب.
إيتكيت الوقوف
استخدام كلمات التقدير باعتدال
يجب عليك عدم الإفراط في استخدام كلمات التقدير مثل شكراً لك ومن فضلك فإن معناها سينخفض.
عدم الإلتفات إذا لم يناديك شخص باسمك
فمن الأخلاق الحميدة عدم الإلتفات إلى أشخاص لا توجه لك الحديث أو تناديك باسمك.
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