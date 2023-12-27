مش قادر تنسى.. روشتة لنسيان الإكس وفتح صفحة جديدة مع الحياة

يمر الإنسان خلال رحلته بالحياة ببعض الأحداث التي تسبب له المعاناة والآلام، وأقسى تلك الأحداث الفراق والانفصال عن من يحب، وعلى الرغم من حجم الألم الذى يمر به الشخص إلا أنه يتعامل مع ذلك الحدث الجلل بنوع من الاستخفاف، فالانفصال أمر عالمي يتم طرحه في العديد من المناقشات بالإضافة إلى أنه أمر متكرر، وخلال السطور التالية، نستعرض كيفية التعامل مع المشاعر السلبية التي تأتى بعد الانفصال وفقاً لما أشار إليه محمد مصطفى الأخصائي النفسي.

التخلص من المشاعر السلبية

وقال محمد في حديثه لـ" اليوم السابع": "إن العلاقات وخاصة العاطفية تثير لدى الفرد مشاعر عميقة؛ وحين يحدث الانفصال يصبح الشخص قاضيا ويضع نفسه داخل المحكمة حتى يحاسبها ويعاقبها بشكل مؤلم، فالأحكام تجعل من رحلة التعافي مؤلمة، خصوصاً وإن كانت العلاقة جادة وصادقة، فالأحلام الربيعية، والاعتياد على إيقاع الحياة برفقه الشريك، خاصة وإن حدث إشباع للاحتياجات النفسية كل هذا يسبب "قتل القلب كمداً".

واستكمل حديثه قائلاً: "سواء كُنت من بادرت بالانفصال أو إذا تم تركك فهناك سيل من الذكريات الجميلة، والأفكار المرتبطة بالعلاقة، فإن بادرت فالحل الندم والقلق والإحساس بالذنب، فنحن نفكر ما إن ارتكبنا خطأ باتخاذ هذا القرار، وإذا تُركت شعر بالحزن والعار وانعدام الثقة بالآخرين مما يقودنا إلى العزلة، وفى كلتا الحالتين نسعى إلى تجنب تلك المشاعر المؤلمة فنجد أنفسنا داخل علاقة أخرى دون إنهاء العلاقة القديمة مما يؤدى إلى المزيد من الإخفاقات فيزداد الأمر سوءا".

رسالة وداع لشريك الحياة

إن ما يجعل الانفصال مؤلماً هو الأمل فى التلاقي بعد الفراق، فهناك فرصة لأن نجتمع مرة ثانية ونتبادل أطراف الحديث، هناك شوق وحنين لتلك اللحظات التي اختلسنا فيها السعادة، على عكس انعدام الأمل عند موت أحبائنا لعدم وجود أي فرصة في التلاقي مرة أخرى، لذلك علينا إنهاء هذا الصراع، لذلك يفضل كتابة خطاب أخير غير مُرسل؛ نكتب فيه كل ما نريد قوله للطرف الآخر، إن مجرد الكتابة سوف يساعدنا على معالجة ما مررنا به من لحظات ألم، وعند الانتهاء نقوم بتمزيق الرسالة أو حرقها، حتى نغلق تلك الصفحة من حياتنا لنبدأ فصلاً جديداً في حياتنا.

لا تكن ضحية ما حدث

أثناء إنهاء العلاقة يحاول العديد من الأشخاص أن يرتدون قناع الضحية، وأنه ليس له حول ولا قوة مما جرى، الأمر يرجع إلى سعيه لتجنب المشاعر المؤلمة المتعلقة بالانفصال، وعدم رغبته في تحمل بعض المسئولية والاعتراف بأن قرار الإنفصال لم يكن وليد اللحظة بل كان نتيجة تراكمات أخطاء لم تحل بطريقة صحيحة من كلا الطرفين، وحتى يتنصلوا من كل هذا يعتبرون أنفسهم متضررين، وعند النظر بعمق في هوية هؤلاء نفهم أنهم قد مروا بعديد من العلاقات غير الصحية وكانوا يلعبوا فيها دور الضحية أو كانوا هم المحتالين في بعض الأحيان، إلا أن من يختار لعب هذا الدور سيكون شخص يشعر بالحزن، والإحباط، ولوم الذات، والوحدة

بعد تحمل نهاية العلاقة.

لا تكن أسيراً للذكريات

لفعل تلك الخطوة الأمر يستلزم بأن نتحلى بالشجاعة فنحن على وشك تطهير حياتنا من كل الأشياء التي قد تحفز ذاكرتنا، الأمر مهم لخلق مساحة للتعافي، فخلق بيئة جديدة فمن خلال التخلص بأي تذكار مادى مثل الهدايا، والصور، وكل ما هو متعلق بالعلاقة حتى أحاديث التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من تلك الخطوة هامة لأنها سوف تساعدك على إحراز تقدماً إلا أنه قرار خاص بك وحدك ولك مطلق الحرية فيه.

خذ وقتك في التعافي وعبر عما بداخلك

التحسن الفوري تلك الرغبة التي يسعى إليها الجميع عندما يتعرض للانفصال، فنحن بعد ذلك الحدث يمر علينا أيام جيدة بعض الشيء، إلا أن العديد من الأيام تكون قاتمة لا نقوم فيها بشيء حتى المهام البسيطة كالنهوض من السرير وأخذ حمام دافئ، وفى تلك اللحظات يتسرب لداخلنا مشاعر اليأس وفقدان السيطرة، أو قد تتضارب المشاعر فلا نعلم بأى شيء نشعر فنحن نشعر فى لحظة واحدة بالحزن، والأسى، والارتياح، وخيبة الأمل، والغضب، وحتى الفرح، لذلك جزءًا كبيرًا من عملية الشفاء يستلزم معالجة مشاعرنا وحزننا، فكلاهما لهما أهمية قصوى لأنهما يمهدان الطريق أمامنا للمضي قدمًا.

أنت تستحق الأفضل

عليك إلا تنسى نفسك بين تلك الأحداث، وأن تهتم بها من خلال تقديم الرعاية الذاتية لنفسك، مثلا القيام ببعض الأنشطة كالتسوق، وممارسة الرياضة، ربما الحصول على تسريحة شعر جديدة، تناول بعض الشوكولاتة، عليك أن تمارس أي شيء يعزز من إحساسك بنفسك كشخص يستحق الراحة والفخر.

التفكير في الماضي







