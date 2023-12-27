معاون جهاز أكتوبر الجديدة يكشف تفاصيل الخدمات داخل مشروع غرب المطار

MENAFN - Youm7) كشف المهندس ضياء الدين عمار، معاون رئيس جهاز مدينة أكتوبرالجديد ، تفاصيل المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها داخل منطقة غرب المطار بالمدينة والتي تتضمن أكثر من 70 ألف وحدة سكنية.

وأضاف المهندس ضياء الدين عمار، لـ "اليوم السابع" أن مشروع غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، يتضمن تنفيذ عدة مشروعات خدمية، منها

تنفيذ نادى رياضى على مساحة 100 ألف متر مربع بواقع 25 فدان، ويتضمن نحو 6 منشات داخلية، منها مبنى اجتماعى، وصالة ألعاب، وسوق تجارى ، ومدرجات، وحمام سباحة أوليمبى، وحمام سباحة أطفال، موضحا أن نسبة الإنجاز وصلت لنحو 40%.

وأضاف معاون رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، ان منطقة غرب المطار تتضمن أيضا تنفيذ عدد 4 مدارس نظام الـ 33 فصل، وعدد 6 أسواق تجارية، وعدد 6 حضانات، وعدد 4 وحدات صحية، ومركز شباب، يتضمن

حمام سباحة.

كما كشف عن موعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الخامسة لمشروع الإسكان الاجتماعى والتي تتضمن تنفيذ 10 الاف وحدة سكنية، حيث من المقرر الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 3000 وحدة من إجمالي 10 الاف وحدة، ومن المتوقع تسليمها لصندوق الإسكان الاجتماعى، تمهيدا لتسليمها للحاجزين اعتبارا من نهاية يناير المقبل.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد في وقت سابق، بدء

تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة لـ3 قطاعات (أ – ب - ج) بمساحات تتجاوز الـ3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة نحو توفير المسكن الملائم، والحياة الكريمة للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، وضبط العمران، والتخطيط الجيد لتنمية المناطق الحديثة، بجانب المساهمة في توفير فرص عمل بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.