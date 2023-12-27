أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-12-2023

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-12-2023.





إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة

البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمشروعات الصناعية والهندسية، واسيك للتعدين-اسكوم، وبى أى دي-البدر للاستثمار والتنمية.







البورصة تربح 25 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 25 مليار جنيه عند مستوى 1.681 تريليون جنيه.







وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.013 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.6 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.97%، والعرب على 3.03%، واستحوذت المؤسسات على 33.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.7%.





ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 20.7 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 54 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 163.8 مليون جنيه، 206 ألف جنيه، 5.7 مليون جنيه، 54 مليون جنيه، على التوالي.





ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 24351 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 29467 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 10369 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 5461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 7827 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 6432 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1484 نقطة.





وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 0.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.96%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 12.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.73%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.442 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.74%.

- الأهلى للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 0.152 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 1.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.09%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 38 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 21.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.58%.

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 11.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%.

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 121.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.73%.

- كوبر للاستثمار التجارى والتطوير العقارى بسعر إغلاق 2.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%.



