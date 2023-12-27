أسعار الذهب بالتعاملات المسائية تتراجع 50 جنيها وعيار 21 يسجل 3180 جنيها

MENAFN - Youm7) عادت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات المسائية إلى الهبوط بحوالي 50 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3180 جنيها، مقابل 3230 جنيها عصر اليوم.أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3634 جنيها. عيار 21 يسجل 3180 جنيها. عيار 18 يسجل 2726 جنيها. عيار 14 يسجل 2120 جنيها. الجنيه الذهب 25440 جنيها.شعبة الذهب

قالت الشعبة العامة للذهب، إن أسعار الذهب واصلت الانخفاض اليوم لتسجل الآن 3180 جنيها لجرام 21، مقارنة بـ 3330 سعر إغلاق أمس لنفس العيار.

وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة، إن هناك توقعات بانخفاض الأسعار مع بداية موسم إجازات منتصف العام واستفادة الوافدين من الخارج من المصريين وغيرهم من قرار رئيس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، وهو ما نتوقعه ونأمل أن يحقق توازنا بين الطلب المتزايد الذي خلق ضغطا على الأسعار خلال اليومين الماضيين، وبين المعروض المحدود بالأسواق.وأشار إلى أن مبادرة مجلس الوزراء بالسماح بدخول الذهب بدون جمارك ساهم في وقت سابق من خلق توازن في الأسواق، وزيادة معروض الذهب واتزان السوق بعد القفزات الكبيرة في شهر أبريل ومايو 2023 لتعود بعدها الأسعار لنصابها الطبيعي.