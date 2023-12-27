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رئيس جهاز الشروق يقود حملة مُكبرة لرفع الإشغالات من الأسواق التجارية بالمدينة

12/27/2023 2:28:27 PM
(MENAFN- Youm7) قاد المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق " حملة مُكبرة لرفع الإشغالات ومواجهة العشوائية بالأسواق التجارى الواقعه بمركزى خدمات الحيين الثانى والثامن وذلك ب(12) مُعده تضمن (3) لود ،(2) قلاب ، (7) سياره نصف نقل بخلاف (35) عامل خدمات.

وأوضح أن الحملة أسفرت الحمله على تحرير (18) مخالفه تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحلات على ممرات المشاه والمناطق المجاوره
وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز
وإزالة التعديات

ووجه رئيس الجهاز خلال قيادته للحمله بإعدام (90) شيشه مصادره من المقاهى وتم إعدامهم بموقع الحمله وذلك لعدم الإلتزام بشروط التداول طبقاً لقانون المحال العامه، مؤكداً على عدم التهاون مع العشوائيه وتوجيه الحملات يومياً حفاظاً على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق .









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