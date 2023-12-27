إتاحة 4010 من مخطوطات ماو تسى تونج للجمهور في الصين

MENAFN - Youm7) أتاح الأرشيف المركزي الصيني 4010 من مخطوطات ماوتسي تونج أمام الجمهور، بمناسبة الذكرى الـ 130 لميلاد الزعيم الصينى الشهير.

وتغطي أرشيفات المخطوطات المفتوحة لماو وفقا لوكالة الأنباء الصينية فترة زمنية واسعة ومجموعة متنوعة من المحتوى، بما في ذلك المقالات والتعليمات والشروح والبرقيات وخطوط الخطاب والرسائل والتعليقات والقصائد والنقوش، وتعرض بشكل شامل المساهمات التاريخية للزعيم الراحل في الاستقلال وتجديد شباب الأمة الصينية، وتحرير وسعادة الشعب الصيني.

وسيتمكن الجمهور في الصين من الوصول إلى الأرشيف المفتوح في الأرشيف المركزي من خلال تقديم بطاقات الهوية أو شهادات العمل أو المستندات الأخرى ذات الصلة.

ويعتبر ماو تسى تونج واحدا من أِشهر الزعماء فى التاريخ الصينى على مر العصور وقد وُلد ماوتسى تونج، في 26 ديسمبر 1893 لعائلة من الفلاحين في مقاطعة هونان بوسط الصين وبعد أن تدرب ليكون مدرسًا، ساهم في تأسيس الحزب الشيوعي الصيني في عام 1921، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، أسس ماو جمهورية الصين الشعبية وأصبح زعيمًا لها، وتوفي في 9 سبتمبر 1976، عن عمر يناهز 82 عامًا.وتعد تجربة الكوميونات الزراعية مثالا على تصورات "ماو" تلك حول إدارة الدولة، تلتها تجربة القفزة العظمى منذ العام 1958 التى سعت لزيادة الإنتاج الصينى فى مختلف المجالات، وبخاصة إنتاج الحديد من أجل البناء، وهى تجربة أدت لوقوع خلل فى توازن قطاعات الإنتاج، حين تم التركيز على الحديد على حساب القطاعات الأخرى، كما أدت للتأثير على موارد الطاقة، وعلى الوضع البيئى فى الصين.



