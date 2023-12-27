إتاحة 4010 من مخطوطات ماو تسى تونج للجمهور في الصين

(MENAFN
- Youm7) أتاح الأرشيف المركزي الصيني 4010 من مخطوطات ماوتسي تونج أمام الجمهور، بمناسبة الذكرى الـ 130 لميلاد الزعيم الصينى الشهير.
وتغطي أرشيفات المخطوطات المفتوحة لماو وفقا لوكالة الأنباء الصينية فترة زمنية واسعة ومجموعة متنوعة من المحتوى، بما في ذلك المقالات والتعليمات والشروح والبرقيات وخطوط الخطاب والرسائل والتعليقات والقصائد والنقوش، وتعرض بشكل شامل المساهمات التاريخية للزعيم الراحل في الاستقلال وتجديد شباب الأمة الصينية، وتحرير وسعادة الشعب الصيني.
وسيتمكن الجمهور في الصين من الوصول إلى الأرشيف المفتوح في الأرشيف المركزي من خلال تقديم بطاقات الهوية أو شهادات العمل أو المستندات الأخرى ذات الصلة.
ويعتبر ماو تسى تونج واحدا من أِشهر الزعماء فى التاريخ الصينى على مر العصور وقد وُلد ماوتسى تونج، في 26 ديسمبر 1893 لعائلة من الفلاحين في مقاطعة هونان بوسط الصين وبعد أن تدرب ليكون مدرسًا، ساهم في تأسيس الحزب الشيوعي الصيني في عام 1921، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، أسس ماو جمهورية الصين الشعبية وأصبح زعيمًا لها، وتوفي في 9 سبتمبر 1976، عن عمر يناهز 82 عامًا.
وتعد تجربة الكوميونات الزراعية مثالا على تصورات "ماو" تلك حول إدارة الدولة، تلتها تجربة القفزة العظمى منذ العام 1958 التى سعت لزيادة الإنتاج الصينى فى مختلف المجالات، وبخاصة إنتاج الحديد من أجل البناء، وهى تجربة أدت لوقوع خلل فى توازن قطاعات الإنتاج، حين تم التركيز على الحديد على حساب القطاعات الأخرى، كما أدت للتأثير على موارد الطاقة، وعلى الوضع البيئى فى الصين.
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