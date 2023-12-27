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فى مثل هذا اليوم.. المركبة أبولو 8 تعود إلى الأرض عام 1968

12/27/2023 2:28:20 PM
(MENAFN- Youm7) فى مثل هذا اليوم لعام
1968 وصلت مركبة "أبولو 8" الفضائية إلى الأرض بسلام بعد رحلة تاريخية استمرت ستة أيام، ففي 21 ديسمبر، تم إطلاق أبولو 8 بواسطة صاروخ ساتورن 5 على متنه رواد الفضاء فرانك بورمان، وجيمس لوفيل جونيور، وويليام أندرس وعشية عيد الميلاد ، دخل رواد الفضاء إلى مدار حول القمر، وبذلك أصبحت أبوللو 8 أول مركبة فضائية تقوم بذلك على الإطلاق، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.

وكان رواد الفضاء بورمان ولوفل واندرس هم أول من حلق ودار حول القمر من البشر، وأول من شاهد الجانب الخلفي البعيد من القمر بشكل مباشر والذي لا يمكن رؤيتهُ من الأرض وخلال الرحلة دار الرواد عشر مرات حول القمر على ارتفاع من سطحه يبلغ نحو 65 كيلومتر، والتقطوا صورا عديدة لملامح سطح القمر من بينها ملامح الجانب الخلفي، وكذلك التقطوا صورا لمواقع أصبحت فيما بعد أماكن لهبوط رواد الفضاء خلال رحلاتهم إلى القمر طبقا لمشروع أبولو لغزو الفضاء.

خلال مدارات أبولو 8 العشرة حول القمر، أُرسلت صور تلفزيونية إلى الوطن وتم التقاط صور مذهلة للأرض والقمر من المركبة الفضائية، بالإضافة إلى كونهم أول البشر الذين شاهدوا عالمهم الأصلي بالكامل، كان رواد الفضاء الثلاثة أيضًا أول من رأوا الجانب البعيد من القمر وفي صباح عيد الميلاد، غادرت مركبة أبولو 8 مدارها القمري وبدأت رحلتها عائدة إلى الأرض، وهبطت بسلام في المحيط الهادئ في 27 ديسمبر.








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