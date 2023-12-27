فى مثل هذا اليوم.. المركبة أبولو 8 تعود إلى الأرض عام 1968

(MENAFN
- Youm7) فى مثل هذا اليوم لعام
1968 وصلت مركبة "أبولو 8" الفضائية إلى الأرض بسلام بعد رحلة تاريخية استمرت ستة أيام، ففي 21 ديسمبر، تم إطلاق أبولو 8 بواسطة صاروخ ساتورن 5 على متنه رواد الفضاء فرانك بورمان، وجيمس لوفيل جونيور، وويليام أندرس وعشية عيد الميلاد ، دخل رواد الفضاء إلى مدار حول القمر، وبذلك أصبحت أبوللو 8 أول مركبة فضائية تقوم بذلك على الإطلاق، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.
وكان رواد الفضاء بورمان ولوفل واندرس هم أول من حلق ودار حول القمر من البشر، وأول من شاهد الجانب الخلفي البعيد من القمر بشكل مباشر والذي لا يمكن رؤيتهُ من الأرض وخلال الرحلة دار الرواد عشر مرات حول القمر على ارتفاع من سطحه يبلغ نحو 65 كيلومتر، والتقطوا صورا عديدة لملامح سطح القمر من بينها ملامح الجانب الخلفي، وكذلك التقطوا صورا لمواقع أصبحت فيما بعد أماكن لهبوط رواد الفضاء خلال رحلاتهم إلى القمر طبقا لمشروع أبولو لغزو الفضاء.
خلال مدارات أبولو 8 العشرة حول القمر، أُرسلت صور تلفزيونية إلى الوطن وتم التقاط صور مذهلة للأرض والقمر من المركبة الفضائية، بالإضافة إلى كونهم أول البشر الذين شاهدوا عالمهم الأصلي بالكامل، كان رواد الفضاء الثلاثة أيضًا أول من رأوا الجانب البعيد من القمر وفي صباح عيد الميلاد، غادرت مركبة أبولو 8 مدارها القمري وبدأت رحلتها عائدة إلى الأرض، وهبطت بسلام في المحيط الهادئ في 27 ديسمبر.
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