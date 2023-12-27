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22 يناير .. آخر موعد للاشتراك فى مسابقة جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية

12/27/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مؤسسة جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية عن استقبال الأعمال المتميزة، المنشورة ورقيًا وإليكترونيًا خلال عام 2023 اعتبارا من يوم 3 يناير لفئة الصحفيين المصريين، أما آخر موعد للمشاركة فهو يوم 22 يناير 2024.



ويتم التقديم فى المسابقة من خلال المجالات التالية التحقيق والقصة الانسانية والصورة الصحفية، وتقدم الأعمال المنشورة ورقيا word + pdf والأعمال المنشورة الكترونيا link+ word .



وبالنسبة لجائزة الشباب فيشترط فى المتقدم لجائزة الشباب الا يزيد عمره عن 35 عاما، تقدم فى مجال التحقيق الصحفى الانسانى، أما عن جائزة صحافة الفيديو التقدم بحد أقصى 3 أعمال فى مجال التقارير النوعية والتحقيقات المصورة الشارع ولا تقل مدة الفيديوعن دقيقة ولاتزيد عن 6 دقائق، وأن يكون الفيديو منشورا فى وسيلة اعلامية، وارسال روابط الفيديوهات والسيرة الذاتية لأمانة الجائزة عبر البريد الالكترونى.




















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