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شركات التكنولوجيا توقف التوظيف ومخاوف من انخفاض فرص العمل بنسبة 90%

12/27/2023 2:28:13 PM
(MENAFN- Youm7) يعمل عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك Google وAmazon وMeta وApple وغيرها بإبطاء عمليات التوظيف لديهم مع إمكانية إيقاف التوظيف مؤقتًا فى المستقبل.



وفقًا لتقرير حديث صادر عن ET (الإيكونوميك تايمز) فإن عمالقة التكنولوجيا هؤلاء يضغطون على التوظيف بسبب تباطؤ الاقتصادي العالمى، ومقارنة بعام 2022 انخفضت إعلانات الوظائف النشطة لعمالقة التكنولوجيا في الهند بنسبة 90% ، حيث يقتبس التقرير بيانات تم جمعها من شركة التوظيف Xpheno.



وأضاف التقرير في الوقت الحالي لدى الشركات ما لا يقل عن 200 وظيفة مفتوحة في الهند، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 98% عن مستويات التوظيف المعتادة.



ويتماشى تباطؤ التوظيف من عمالقة التكنولوجيا الكبرى مع الأوقات الصعبة التي تمر بها الصناعة حاليًا، فالاقتصاد العالمي يتباطأ، وتتصارع الشركات مع مهمة تعزيز الإيرادات، وتنفيذ تدابير إعادة الهيكلة مع تباطؤاً في المشاريع.



وقال براساد إم إس، رئيس أبحاث القوى العاملة في Xpheno، في بيان
"إن إجراءات التوظيف المنخفضة أو المعدومة التي حافظت عليها المجموعة على مدار العام ستستمر في التأثير على حركات المواهب التقنية، خاصة في الطبقات الجانبية ذات الخبرة". وشدد كذلك على أن التوقف المؤقت عن التوظيف في الشركات الكبرى هو بمثابة إشارة لتوخي الحذر في الشركات الصغيرة.



وأضاف: "إن الحفاظ على الوضع الراهن يتطلب إجراء توظيف بديل، مع عدم تسجيل أي إضافات صافية كبيرة للمواهب".



وفقًا لمحللي تكنولوجيا المعلومات وخبراء الصناعة، من المتوقع أن يستمر النهج الحذر في التوظيف خلال الربعين المقبلين، ويرجع ذلك إلى ضعف الطلب والتركيز على تحسين استخدام الموظفين.



وتكشف البيانات أيضًا أن التباطؤ الاقتصادي، إلى جانب المخاوف بشأن الركود المحتمل، كان لهما تأثير كبير على قطاع التكنولوجيا، مما أدى إلى انخفاض حاد في التوظيف.



وبحلول ديسمبر 2022، انخفض الطلب النشط من شركات التكنولوجيا الكبرى بنسبة 78% مقارنة بشهر يوليو ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام ونصف.



وأضاف التقرير أن "العدد الإجمالي للافتتاحات النشطة المدرجة على مستوى العالم يبلغ حاليًا أقل من 30 ألفًا عبر شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات التابعة لها.



وعلى الصعيد العالمي، ألغت شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك مايكروسوفت وأمازون وجوجل، مئات الآلاف من الوظائف".



ومن الجدير بالذكر أن عمالقة التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك فيسبوك، وأمازون، وأبل، ومايكروسوفت، ونتفليكس، وجوجل، لديهم حاليا قوة عاملة تقل قليلا عن 150 ألف شخص في عملياتهم الأساسية وأسرهم في الهند، ومع ذلك شهد عام 2023 تباطؤًا كبيرًا في التوظيف.



وقدم ريشي جونجونوالا، نائب الرئيس الأول الذي يغطي تكنولوجيا المعلومات في شركة IIFL Securities تفاؤلاً ، وقال يجب أن يبدأ التوظيف في الارتفاع ببطء في عام 2024 حيث يتم تعديل بعض عمليات التوظيف الزائدة من عام 2023، في حين أن توقعات النمو لم تتعاف بالكامل، إلا أن هناك علامات من التحسن التدريجي في العام المقبل.












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