دليل ناسا الجديد لمساعدة شركات الفضاء على تأمين مهماتها من القرصنة

MENAFN - Youm7) مع تكثيف الشركات جهودها لتأمين مؤسساتها ضد القرصنة، أصدرت وكالة ناسا أول دليل لها على الإطلاق والذي سيساعد شركات الفضاء العامة والخاصة على تعزيز مهامها ضد أنشطة الجرائم الإلكترونية.

يمثل الإصدار الأول من دليل أفضل ممارسات أمن الفضاء "علامة بارزة في التزام ناسا" بضمان طول عمر المهمة ومرونتها. سيساعد الدليل أيضًا الشركات في تعزيز أمنها وموثوقيتها.وقالت ميستي فينيكال، نائب المستشار الرئيسي لحماية المؤسسات في وكالة ناسا: "في ناسا، ندرك أهمية حماية مهماتنا الفضائية من التهديدات ونقاط الضعف المحتملة". وأضاف فينيكال: "يمثل هذا الدليل جهدًا جماعيًا لوضع مجموعة من المبادئ التي ستمكننا من تحديد المخاطر وتخفيفها وضمان استمرار نجاح مهامنا، سواء في مدار الأرض أو خارجه".من هو دليل ناسا؟وفقًا لوكالة ناسا، تم تصميم دليل أفضل ممارسات أمن الفضاء ليستفيد منه الشركاء الدوليون لوكالة الفضاء والصناعة نفسها وغيرهم من العاملين في المجالات المتوسعة لاستكشاف الفضاء وتطويره.وأضافت أن "الدليل مصمم لتوفير إرشادات أمنية للبعثات أو البرامج أو المشاريع من أي حجم".ويأتي الدليل في وقت أصبحت فيه أنظمة المعلومات والتقنيات التشغيلية في صناعة الفضاء أكثر تكاملاً وترابطًا بشكل متزايد، حيث توفر هذه التطورات فوائد لوكالة ناسا والمنظمات الفضائية الأخرى للعمل معًا والتواصل وجمع البيانات في الفضاء.وبما أن الأنظمة الجديدة والمعقدة يمكن أن تحتوي أيضًا على نقاط ضعف، فإن الدليل يهدف إلى توفير أفضل الممارسات للتكيف مع التحديات الجديدة وتنفيذ تدابير السلامة والأمن.تعمل ناسا على تطوير مبادئ الأمن السيبراني لأنظمتها الفضائية، والتي تم تضمينها في معيار حماية النظام الفضائي الخاص بها.ستقوم ناسا بجمع التعليقات من مجتمع الفضاء لدمجها في الإصدارات المستقبلية من الدليل.