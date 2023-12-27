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نينتندو تبدأ إيقاف اللعب عبر الإنترنت لأجهزة Wii U و3DS قبل أشهر من الموعد المحدد

12/27/2023 2:28:12 PM
(MENAFN- Youm7) أغلقت نينتندو
لعبة Splatoon الأصلية لجهاز Wii U و لعبة Super Smash Bros لجهاز Nintendo 3DS، وفقا لتقرير engadget.



وقال التقرير ، يبدو أن Nintendo قد بدأت بالفعل في تقييد قدرة Wii U و3DS على اللعب عبر الإنترنت، وفقًا للعديد من المستخدمين ووسائل الإعلام مثل Nintendo Life، وبدأ هذا قبل عشية عيد الميلاد مباشرة .



كنا نعلم أن هذا سيأتي، لكن نينتندو قالت في الأصل إن الإغلاق لن يحدث حتى أوائل أبريل، وقد لا يؤثر هذا على كل اللاعبين حتى الآن، لذا توجه إلى الإنترنت باستخدام وحدة التحكم الخاصة بك لتجربتها.



وكتب جوناثان بارو من Pretendo، وهو "بديل مفتوح المصدر لشبكة Nintendo"، أن هذا جزء من "الطرح البطيء" لخطط Nintendo لشهر أبريل، وتأمل Pretendo في إعادة وحدتي التحكم إلى الإنترنت في النهاية.



لكي نكون منصفين، لم تقل نينتندو أبدًا في الواقع أن تاريخ الانتهاء في أبريل تم تحديده بشكل نهائي، حيث اقترحت الشركة أنها قد تتوقف عن تقديم الخدمات عبر الإنترنت "في وقت أبكر مما كان مخططًا له".



ومع ذلك، كان من الممكن أن يحذر الناس، حتى يتمكنوا من الحصول على جولة أخيرة من لعبة Kid Icarus: Uprising متعددة اللاعبين.



وتأتي هذه الأخبار في أعقاب إغلاق Nintendo لمتاجرها الإلكترونية 3DS وWii U في شهر مارس. لذا، لا يمكنك الآن شراء ألعاب جديدة أو الاتصال بألعابك القديمة عبر الإنترنت.



وتم إغلاق شبكة Miiverse الاجتماعية السخيفة والجذابة للشركة، والتي تعمل على كلا الجهازين، في عام 2017، على الرغم من وجود أرشيف للنشر.



وتختفي أجيال كاملة من الألعاب ببساطة، مثل دموع جومبا في المطر ، على الجانب الإيجابى ربما سنكون قادرين على دفع السعر الكامل لبعض الإصدارات الجديدة، مع وصول تحديث Luigi's Mansion: Dark Moon إلى Switch العام المقبل.












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