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كيفية استخدام واتس آب ويب فى خطوات؟

12/27/2023 2:28:12 PM
(MENAFN- Youm7) هناك فرصة جيدة أنك سمعت بالفعل عن واتساب منذ بداياته المتواضعة في عام 2009
قبل عامين من طرح شركة Apple iMessage
وحتى استحواذ Facebook (المعروف الآن باسم Meta) في عام 2014.



وأصبح WhatsApp منصة المراسلة المهيمنة في جميع أنحاء العالم
وفي السنوات الأخيرة ازدادت قوتها مع إضافة ميزات جديدة مثل رسائل الفيديو ، والرسائل الصوتية ذاتية التدمير ، والقدرة على تحرير الرسائل المرسلة ، والمزيد وفقا لتقرير ديجيتال تريند .



على الرغم من شهرة تطبيقات WhatsApp للهواتف المحمولة لأجهزة iPhone وAndroid ، فمن السهل أن ننسى أنه يمكنك أيضًا استخدام WhatsApp على جهاز كمبيوتر سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول. توفر الشركة تطبيقات أصلية لأجهزة Mac وأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام Windows، بالإضافة إلى إصدار مستند إلى الويب يعمل في أي متصفح ويب حديث وعلى أي نظام أساسي تقريبًا.



يعد WhatsApp Web طريقة رائعة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والزملاء عندما لا يكون هاتفك الذكي في متناول يديك أو ببساطة تفضل عدم كتابة الرسائل على لوحة مفاتيح أصغر تعمل باللمس.



علاوة على ذلك، يمكنك الآن استخدام WhatsApp Web حتى عندما يكون هاتفك غير متصل بالإنترنت. في وقت ما، كان يلزم تشغيل تطبيق WhatsApp على هاتفك الذكي لنقل الرسائل بين خوادم WhatsApp وإصدار التطبيق المستند إلى المتصفح. ولحسن الحظ، أضاف WhatsApp منذ عامين ميزة متعددة الأجهزة تتيح لك ربط ما يصل إلى ثلاثة أجهزة أخرى مباشرة بحسابك.



هناك مشكلة صغيرة تتمثل في أنك ستظل بحاجة إلى استخدام WhatsApp على هاتف iPhone أو Android الذكي الخاص بك لربط هذه الأجهزة بحسابك. نظرًا لأن ملفك الشخصي في WhatsApp مرتبط تمامًا برقم هاتفك، فلا يوجد اسم مستخدم أو كلمة مرور يمكنك استخدامها لتسجيل الدخول مباشرة؛ بدلاً من ذلك، تحتاج إلى مصادقة WhatsApp Web من خلال تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة به. قد تكون هذه مشكلة إذا كنت تريد الوصول إلى WhatsApp Web من جهاز كمبيوتر جديد وكان هاتفك معطلاً. بخلاف ذلك، بمجرد تسجيل الدخول باستخدام متصفح الويب الخاص بك، يمكنك الدردشة بعيدًا حتى عندما تكون بطارية هاتفك فارغة أو غير متصل بالإنترنت.





كيفية تسجيل الدخول إلى واتساب ويب من هاتف آيفون



يعد استخدام WhatsApp Web من جهاز iPhone الخاص بك أمرًا سهلاً؛ ما عليك سوى تشغيل WhatsApp Web في Chrome أو Firefox أو Opera أو Safari أو Edge ومسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الكمبيوتر باستخدام تطبيق WhatsApp للجوال من هاتفك. يتم تشغيل WhatsApp Web تلقائيًا في المتصفح ويظل نشطًا حتى تقوم بتسجيل الخروج منه على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف.



الخطوة 1: في متصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى ويب دوت واتساب دوت كوم .



الخطوة 2: قم بتشغيل تطبيق WhatsApp على جهاز iPhone الخاص بك.



الخطوة 3: على iPhone، حدد علامة التبويب أنت في الزاوية اليمنى السفلية، ثم اختر الأجهزة المرتبطة .



الخطوة 4: حدد زر ربط جهاز وقم بالمصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID حسب الحاجة، سيتم فتح عرض الكاميرا في WhatsApp.



الخطوة 5: أمسك هاتفك بالرمز الموجود على شاشتك لإقرانه ، يجب تحديث صفحة WhatsApp في متصفحك على الفور لتسجيل الدخول إلى WhatsApp وإظهار قائمة الدردشات الحالية.












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