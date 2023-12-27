استحواذ الذكاء الاصطناعى على عمليات بحث جوجل فى مقابل تجاهل العملات المشفرة

MENAFN - Youm7) أشارت اتجاهات البحث في جوجل على مدار عام 2023، ارتفاع عمليات بحث جوجل حول الكلمات الرئيسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT ، وانخفضت الكلمات المرتبطة بالعملات المشفرة والبيتكوين، ويرجعهذا الانخفاض بسبب أحداث انهيار السوق المتتالية العام الماضي مثل سقوط FTX وSam Bankman-Fried، وفقاً لموقع gadgets360.

بين عامي 2020 و2022، كانت عمليات البحث المتعلقة بالعملات المشفرة تغمر محرك البحث جوجل من جميع أنحاء العالم، وفي أغسطس 2022 تقريبًا، تراجعت عمليات البحث عن العملات المشفرة تدريجيًا وتم استبدالها بعمليات بحث حول الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكر تقرير CoinTelegraph، نقلاً عن بيانات من Google Trends.

حصلت عمليات بحث جوجل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على درجة 91 في مؤشرات جوجل، في حين سجلت عمليات البحث حول بيتكوين 22 درجة فقط من أصل 100.

بالنسبة لبيتكوين، تم تحقيق أكبر قدر من الجذب هذا العام من السلفادور - أول دولة في العالم تعترف بالبيتكوين كعملة قانونية إلى جانب عملتها الورقية، وتشمل الدول الأخرى التي ساهمت في عمليات البحث المتعلقة بالعملات المشفرة على جوجل هذا العام نيجيريا وهولندا والبرازيل وسويسرا.

نزول العملات المشفرة على بحث جوجل لا يمثل صدمة كبيرة، وبالعودة إلى شهر يونيو من هذا العام، انخفضت عمليات البحث على Google عن الكلمات الرئيسية المتعلقة بالعملات المشفرة إلى أدنى مستوى لها منذ 29 شهرًا، وتم وصف هجمات الاختراق المتعددة على بروتوكولات العملات المشفرة وعدم اليقين التنظيمي العالمي حول العملات المشفرة من بين أسباب هذا الانخفاض في ذلك الوقت.

أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي، فقد جاء معظم الاهتمام من فيتنام والصين والفلبين وميانمار، وظهرت Google Bard وMeta AI وGrokAI، والمخاوف من استيلاء الذكاء الاصطناعي على وظائف الأشخاص بين أهم عمليات البحث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.