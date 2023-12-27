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الخطاب الملكي: السعودية عملت على وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات إلى غزة - جريدة الوطن السعودية

12/27/2023 2:27:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام مجلس الشورى، أن المملكة عقدت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها الأشقاء في غزة.
وأضاف أن الرياض عملت من خلال القمة على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف ولي العهد أن إن نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

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