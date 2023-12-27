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120 صنفا من الحمضيات في بنك بستنة نجران

12/27/2023 2:26:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح مدير مركز أبحاث البستنة بنجران، المهندس سالم بالحارث، لـ((الوطن)) أن دور المركز جمع البحوث والدراسات عن أصول وأصناف الحمضيات والمعاملات الزراعية، وتحديد أفضل وأنسب طرق الوقاية والري والتغذية، وإمداد المزارعين والمستثمرين في صناعة الحمضيات بالتوصيات الصحية المعتمدة، وكذلك الإشراف على إكثار وتوزيع شتلات الحمضيات المعتمدة، لضمان تأسيس بساتين الحمضيات بطرق سليمة.
وأضاف بالحارث أن مركز أبحاث البستنة أجرى دراسة وطنية، لتحديد أفضل أنواع أصناف وأصول الحمضيات في كل منطقة من المناطق التي تزرع الحمضيات بالمملكة، بحيث أصبح لدى المركز من خلال هذه الدراسة معلومات كافية عن الأنواع والأصناف والأصول التي تجود بها منطقة نجران والمناطق الأخرى. وبذلك، أصبح المركز لديه معرفة كاملة بهذه الأصناف التي توجد في هذه المناطق.
وقال بالحارث: ((لدى المركز بنك أصول وراثية يضم أكثر من 120 أصلا وصنفا من الحمضيات، وتمثل تقريبا معظم الحمضيات في العالم. ومن خلال هذا البنك، يتم إجراء الدراسات والتجارب، لتحديد الأصول والأصناف الملائمة والمناسبة لكل منطقة من مناطق المملكة المناسبة لزراعة الحمضيات. كما يقدم المركز للمستثمرين والمزارعين الدعم والمعلومات فيما يخص الزراعة أو عمليات الخدمة الزراعية أو أنواع الشتلات المعتمدة أو الأصول المناسبة لكل نوع من أنواع الحمضيات. كما أن لدى المركز القدرة والمعلومات والمهندسين والخبراء، ويعمل على أصناف الفواكه الاستوائية الأخرى))، مؤكدا أن مركز أبحاث البستنة بنجران في خدمة أي مزارع بأي مكان في المملكة من خلال تقديم النصح والإرشاد لجميع المزارعين والمستثمرين بناء على توجيهات الوزارة.

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