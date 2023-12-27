النقل ترعى اتفاقية للإعلان على 1600 سيارة للأجرة العامة

(MENAFN
- Al Watan) رعت الهيئة العامة للنقل اليوم في بادرة هي الأولى من نوعها في قطاع النقل العام بالمملكة, توقيع اتفاقية للإعلان على 1600 سيارة للأجرة العامة بين شركة 6 ميم التجارية ومجموعة محمد الصافي التجارية.
ومثل الهيئة في توقيع الاتفاقية وكيل الهيئة العامة للنقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان, ومن جانب مجموعة محمد الصافي التجارية رئيس مجلس الإدارة محمد الصافي، ولشركة 6 ميم التجارية رئيسها التنفيذي الدكتور سليمان الشمري.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الاستثمارات الحالية في نشاط الأجرة العامة وجذب استثمارات جديدة، تنويع مصادر الدخل للمنشآت المرخصة في النشاط.
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