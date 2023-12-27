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النقل ترعى اتفاقية للإعلان على 1600 سيارة للأجرة العامة

12/27/2023 2:26:58 PM
(MENAFN- Al Watan) رعت الهيئة العامة للنقل اليوم في بادرة هي الأولى من نوعها في قطاع النقل العام بالمملكة, توقيع اتفاقية للإعلان على 1600 سيارة للأجرة العامة بين شركة 6 ميم التجارية ومجموعة محمد الصافي التجارية.
ومثل الهيئة في توقيع الاتفاقية وكيل الهيئة العامة للنقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان, ومن جانب مجموعة محمد الصافي التجارية رئيس مجلس الإدارة محمد الصافي، ولشركة 6 ميم التجارية رئيسها التنفيذي الدكتور سليمان الشمري.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الاستثمارات الحالية في نشاط الأجرة العامة وجذب استثمارات جديدة، تنويع مصادر الدخل للمنشآت المرخصة في النشاط.

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