Wednesday, 27 December 2023 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطوير طريق الملك خالد

12/27/2023 2:26:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة منطقة الجوف عن قرب انتهاء أعمال تطوير طريق الملك خالد في مدينة سكاكا، ضمن جهود الأمانة المستمرة لتأهيل الطرق وتعزيز عناصر السلامة وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.
وأوضحت أمانة منطقة الجوف، أن المشروع دخل مرحلة اللمسات الأخيرة، ويشتمل على ممشى للرياضة، ومسار للدراجات الهوائية بطول 600 متر، وغرس 100 شجرة، وكشط 19300 متر مربع من الأسفلت، وتركيب 20 عمود إنارة، و 12500 متر مربع من الإنترلوك، و 5500 متر من البردورات، مشيرةً إلى أن أعمال المشروع تمتد من تقاطع طريق الملك فهد إلى ميدان الفلك.

MENAFN27122023000089011017ID1107662512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث