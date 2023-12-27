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258 % زيادة بأشجار البن في عسير

12/27/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تضاعفت أشجار البن في منطقة عسير 258% خلال العام الجاري، لتصل إلى 43295 شجرة مقابل 40 ألف شجرة في العام الماضي.
وكشفت جمعية البن بمنطقة عسير أن هذه الأشجار التي تحتضنها 700 مزرعة في 9 محافظات، أسهمت في وصول الإنتاج لأكثر من 286 طنًا وبمعدل نمو بلغ 186، يستخلص منها 114 طنًا من البن الأخضر.
وأبانت رئيسة مجلس إدارة الجمعية نورة آل عايض أن منطقة عسير تتميز بالمواقع الاستراتيجية لزراعة البن بوجود 28 موقعًا في 9 محافظات تشمل ((أبها، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، ورجال ألمع، ومحايل عسير، والمجاردة، وظهران الجنوب، وبلقرن، وبارق)) على مساحة 7000 هكتار، وتمتلك الميزة النسبية المتميزة لزراعة أفضل أنواع القهوة السعودية من نوع ((الاربيكا)) التي تشتهر في عسير باسمي ((العديني والشبراقي)). (واس)

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