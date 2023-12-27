258 % زيادة بأشجار البن في عسير

(MENAFN
- Al Watan) تضاعفت أشجار البن في منطقة عسير 258% خلال العام الجاري، لتصل إلى 43295 شجرة مقابل 40 ألف شجرة في العام الماضي.
وكشفت جمعية البن بمنطقة عسير أن هذه الأشجار التي تحتضنها 700 مزرعة في 9 محافظات، أسهمت في وصول الإنتاج لأكثر من 286 طنًا وبمعدل نمو بلغ 186، يستخلص منها 114 طنًا من البن الأخضر.
وأبانت رئيسة مجلس إدارة الجمعية نورة آل عايض أن منطقة عسير تتميز بالمواقع الاستراتيجية لزراعة البن بوجود 28 موقعًا في 9 محافظات تشمل ((أبها، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، ورجال ألمع، ومحايل عسير، والمجاردة، وظهران الجنوب، وبلقرن، وبارق)) على مساحة 7000 هكتار، وتمتلك الميزة النسبية المتميزة لزراعة أفضل أنواع القهوة السعودية من نوع ((الاربيكا)) التي تشتهر في عسير باسمي ((العديني والشبراقي)). (واس)
MENAFN27122023000089011017ID1107662511
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.