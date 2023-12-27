الوكرة يرفض إلحاق صلاح بـالأولمبي.. أندية الأولى تترقب رد الاتحاد غدا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



الوكرة القطري يرفض إلحاق صلاح بالأولمبي

رفض نادي الوكرة القطري، السماح للمحترف الأردني في صفوفه عمر صلاح، بالالتحاق بصفوف المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، الذي باشر تدريباته، استعدادا للنهائيات الآسيوية التي تقام خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.



ووفق المعلومات فإن المنتخب الأولمبي، خاطب الوكرة من أجل السماح للاعب بالمشاركة في التدريبات التي تجري حاليا، قبل أن يصطدم بالرفض، الأمر الذي يهدد تواجد صلاح مع المنتخب الأولمبي في النهائيات الآسيوية، كون هذه البطولة تقام خارج أوقات الاتحاد الدولي، ما يعني أحقية الوكرة بالاحتفاظ باللاعب. ويتوقع أن يستثمر اتحاد الكرة علاقاته الجيدة في قطر، لمحاولة اقناع الوكرة بالسماح للاعب بالتواجد في النهائيات الآسيوية، بانتظار الرد.



أندية الأولى تنتظر 5 آلاف دينار غدا أو مواجهة التصعيد

تنتهي يوم غد الخميس، المهلة التي منحتها أندية الدرجة الأولى، لاتحاد كرة القدم، لصرف الدفعة الأخيرة من المستحقات والبالغة 5 آلاف دينار لكل ناد، أو مواجهة التصعيد والاعتصام و"النوم" في الاتحاد كما قالت الأندية.



وكانت أندية اتحاد الرمثا والسرحان واليرموك والبقعة وأم القطين، تواجدت في مقر الاتحاد بداية الأسبوع الحالي، لتمثيل جميع الأندية في مطالبة الاتحاد بصرف الدفعة الأخيرة من المستحقات، حيث تم نقل المطلب لنائب أمين الاتحاد فليح الدعجة، الذي طالب بمهلة ليومين لتأمين المبلغ، وهو ما دفع الأندية لمنح الاتحاد 4 ايام للصرف، بحيث تنتهي المهلة يوم غد.



الأندية ابلغت الاتحاد خلال اللقاء، أنها ستصعد من مواقفها، في حال لم ينجح الاتحاد في تأمين المبلغ غدا.



العماني جابر لم يغادر وينتظر المخالصة مع الوحدات

لم يوقع المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم العماني رشيد جابر، على مخالصة مع النادي لفسخ عقده بالتراضي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والتي تزيد على 30 ألف دينار.



ووفق المعلومات فإن جابر لا يمانع من فسخ العقد بالتراضي، ولكنه يصر على تسلم كامل مستحقاته المالية، وهو ما اربك المشهد في الوحدات الذي يعاني من شح في الموارد المالية كما هو حال بقية الأندية. ورغم أن الوحدات لم يوقع مخالصة رسمية مع جابر المتواجد حاليا في عمان، إلا أن إدارة النادي بدأت مفاوضاتها مع عدد من المدربين المحليين، لاستقطاب مدرب يخلف جابر لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.



الأولمبي يلتقي الحرس الملكي و"النشامى"

يلتقي المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، يوم غد الخميس، فريق الحرس الملكي في مباراة ودية، تأتي في اطار تحضيرات الفريقين للاستحقاقات المقبلة.



وأكد مدرب الحرس الملكي إبراهيم السقار، أن فريقه اتفق على لقاء ودي مع الأولمبي، مشيرا إلى أن فريق الحرس حريص دائما على دعم الأندية والمنتخبات بمباريات ودية تحضيرية، في ظل غياب المباريات في المرحلة الحالية.



المعلومات تؤكد أيضا أن الأولمبي سيلتقي المنتخب الوطني الأولى "النشامى" يوم الاثنين المقبل، في لقاء ودي، سيتم بعده إعلان قائمة النشامى النهائية لكأس آسيا.



لاعبو فريق بدوري المحترفين بلا رواتب منذ 5 أشهر

كشف لاعبون في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أنهم لم يحصلوا على رواتبهم الشهرية منذ حوالي 5 أشهر، الأمر الذي يكشف حجم معاناتهم.



وقال لاعبون في تصريح لـ"الغد" : لتوخي الدقة في المعلومة، لم نحصل على رواتبنا منذ حوالي أربعة اشهر ونصف، ونحن على أبواب الشهر الخامس، وهذا يعد أمرا كارثيا لا يمت للاحتراف بصلة.



وتنبأ المتحدثون بمستقبل أسود للفريق في المرحلة المقبلة، في حال لم تسارع الإدارة لتدارك الموقف، وتأمين رواتب اللاعبين أو جزء منها.



"البترا" تدعم البطولة العربية للطائرة وتعرض اتفاقية تعاون

وافقت جامعة البترا، على دعم البطولة العربية للكرة الطائرة، التي تستضيفها عمان اعتبارا من يوم 17 شباط (فبراير) المقبل، من خلال تفريغ صالتها الرياضية، لاستضافة تدريبات الأندية المشاركة في هذه البطولة.



كما عرضت الجامعة أيضا، توقيع اتفاقية مع اتحاد الكرة الطائرة، لدعم اللاعبين المتفوقين رياضيا، من خلال مقاعد دراسية في الجامعة، في اطار حرص البترا على دعم الحركة الرياضية الأردنية في مختلف الألعاب.



جاء ذلك خلال زيارة وفد اتحاد الكرة الطائرة برئاسة نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات، يرافقه الأمين العام للاتحاد الرعبي للكرة الطائرة فراس الحلواجي، وعضوي الاتحاد سليمان العساف ويونس العبداللات، حيث استقبلهما عميد شؤون الطلبة الدكتور إياد الملاح ورئيس قسم النشاط الرياضي محمد العزام.



وأكد الملاح صاحب الشعبية الكبيرة في الوسط الرياضي، أن الجامعة ستستضيف تدريبات الأندية، انطلاقا من دورها على دعم الرياضة الأردنية، ودعما لاتحاد الكرة الطائرة الذي يخطو خطوات متقدمة لتطوير اللعبة، برئاسة سمو الأميرة آية بنت الفيصل رئيسة الاتحاد التي نجحت في أحداث ثورة إيجابية في اللعبة.



وأضاف: بتوجيهات من رئيس الجامعة الدكتور رامي عبدالرحيم، تسعى الجامعة لتعزيز دورها في التفاعل مع المجتمع المحلي، ومواصلة دعم الرياضة والرياضيين، الأمر الذي ساهم في تخصيص مرافق الجامعة الرياضية لاستضافة المنتخبات والأندية، كما أن البترا أبرمت اتفاقيات مع عدد من الاتحادات الرياضية خدمة للعبة، من خلال توفير منح ومقاعد دراسية للنجوم، وهو أمر مهم للمساهمة في تطوير الرياضة بما يكفل مواصلة رفع علم الوطن عاليا في المحافل الخارجية.



"المجلة الرياضية" تجلب التهنئة للزملاء في القناة الرياضية

جلب البرنامج الرياضي الأسبوعي "المجلة الرياضية"، الذي يعرض على القناة الرياضية، الكثير من اتصالات التهنئة والعبارات المباركة، للزملاء في القناة الرياضية سواء العاملين حاليا أو المغادرين للقناة منذ سنوات، بسبب بصماتهم على هذا البرنامج الجماهيري.



جاء ذلك بعد فوز المجلة الرياضية، بجائزة الثقافة الرياضية العربية لعام 2023، بعد 4 عقود من الاستمرارية في هذا البرنامج المتميز.



وتلقت القناة سيلا من المباركات بهذا الإنجاز، متمنيا لهذا البرنامج دوام الاستمرارية والتوفيق.



نجوم يؤدون مناسك العمرة

استثمر عدد من لاعبي دوري المحترفين لكرة القدم، فترة توقف الدوري، لأداء مناسك العمرة. وتواجد عدد من النجوم في مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، بانتظار سفر عدد آخر لنفس الغرض.



كما غادر عدد من لاعبي فريق الجزيرة (بطل دوري الدرجة الأولى) إلى الديار المقدسة، لأداء مناسك العمرة، من ضمنهم اللاعب بكر كلبونة الذي يستعد فور عودته للالتحاق بالمنتخب الأولمبي.







من زيارة اتحاد الطائرة إلى جامعة البترا - (من المصدر)

كواليس النجوم

. فريقا الرمثا وشباب العقبة لكرة القدم، ما يزالان يعانيان من عدم قدرتهما على تسجيل لاعبين جدد، بسبب عقوبة المنع من التسجيل لأسباب مالية.



. مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، يعاني من صعوبة عقد اجتماع مع الإدارة، بسبب تهربها من الاجتماع.. المدير الفني مستاء من تهرب الإدارة وتسويفها.



. عدد من مشجعي أحد أندية المحترفين لكرة القدم، طالبوا أعضاء في إدارة النادي التزام الصمت، وعدم الخروج بتصريحات يعرف الصغير قبل الكبير أنها كاذبة وتجافي الحقيقية.. المشجعون المتحدثون، أكدوا أن التصريحات التي يثبت كذبها لاحقا، تؤثر على مصداقية النادي وسمعته، ولا بد من التحدث بالحقائق أو التزام الصمت.



. أندية في دوري المحترفين لكرة القدم، بدأت برفع وتيرة التذمر من التبعات السلبية والمؤثرة لفترة توقف الدوري طويلا..الإدارات بدأت تهرب من لاعبيها ومدربيها، بسبب عدم قدرتها على تلبية طلباتهم المالية المحقة والشرعية.

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