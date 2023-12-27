ما قصة الصورة الرومانسية التي جمعت مارتينيز​ وزوجة ميسي؟

ولكن، يبدو ان العين قد فعلت فعلها وخدعت المشاهدين، اذ تبيّن ان الصورة التي نشرها لاوتارو تعود اليه والى زوجته ولا علاقة لانطونيلا بالموضوع، لان الصورة اخذت جانبياً وهناك شبه كبير بين انطونيلا وزوجة لاوتارو من هذه الناحية، وبالتالي ساد الارتياح لدى محبي ميسي وزوجته بعد انقشاع الضباب عن حقيقة الصورة.

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