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رونالدو يفعلها بعمر ال39 ويهزم نجوم المستقبل في 2023

12/27/2023 2:25:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دكّ فريق النصر، شباك نظيره الاتحاد، بخماسية مقابل هدفين، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، وكان للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نصيباً بأن يسجّل هدفيّن من أصل الأهداف الخمس الّتي سجّلها فريقه النصر، لينجح معها في أن يكون اللاعب الأكثر تسجيلاً في عام 2023، بعد أن وصل إلى 53 هدفاً، حاسماً السباق مع الثلاثي الإنكليزي هاري كاين، والفرنسي كيليان مبابي والنروجي ايرلينغ هالاند.


ومن الممكن أن يرفع رونالدو رصيده إلى أكثر من 53 هدفاً مع إمتلاكه لمباراة قبل نهاية عام 2023 امام التعاون، فيما إختتم الثلاثي الآخر العام نفسه.


وإليكم الأكثر تسجيلاً عام 2023:
1- كريستيانو رونالدو 53 هدف
2-هاري كاين 52 هدف
3- كيليان مبابي 52 هدف
4-إيرلينغ هالاند 50 هدف

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