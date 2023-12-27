رونالدو يفعلها بعمر ال39 ويهزم نجوم المستقبل في 2023



ومن الممكن أن يرفع رونالدو رصيده إلى أكثر من 53 هدفاً مع إمتلاكه لمباراة قبل نهاية عام 2023 امام التعاون، فيما إختتم الثلاثي الآخر العام نفسه.



وإليكم الأكثر تسجيلاً عام 2023:

1- كريستيانو رونالدو 53 هدف

2-هاري كاين 52 هدف

3- كيليان مبابي 52 هدف

4-إيرلينغ هالاند 50 هدف