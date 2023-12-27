هويلاند: انا اسعد رجل في العالم.. والسبب؟

وهو ما ظهر من الاحتفالات، مضيفاً:" لقد وثقنا بأنفسنا حتى النهاية وحققنا الفوز، لقد سجلت بعض الأهداف في دوري أبطال أوروبا ولكن بالطبع مرت فترة من الوقت في الدوري الإنكليزي الممتاز قبل أن أسجل. الآن حصلت على ذلك وآمل أن أتمكن من البناء على ذلك والاستمرار".

MENAFN27122023000072011014ID1107662498