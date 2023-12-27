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هويلاند: انا اسعد رجل في العالم.. والسبب؟

12/27/2023 2:25:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعرب لاعب نادي مانشستر يونايتد راسموس هويلاند عن سعادته بعد ان سجل هدف الفوز لليونايتد في مباراة استون فيلا، لافتاً الى انه مر وقت طويل قبل تسجيل الهدف الأول في الدوري، مؤكداً انه بات أسعد رجل على قيد الحياة الآن.

وهو ما ظهر من الاحتفالات، مضيفاً:" لقد وثقنا بأنفسنا حتى النهاية وحققنا الفوز، لقد سجلت بعض الأهداف في دوري أبطال أوروبا ولكن بالطبع مرت فترة من الوقت في الدوري الإنكليزي الممتاز قبل أن أسجل. الآن حصلت على ذلك وآمل أن أتمكن من البناء على ذلك والاستمرار".

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