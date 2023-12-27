هويلاند: انا اسعد رجل في العالم.. والسبب؟
التاريخ
12/27/2023 2:25:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعرب لاعب نادي مانشستر يونايتد راسموس هويلاند عن سعادته بعد ان سجل هدف الفوز لليونايتد في مباراة استون فيلا، لافتاً الى انه مر وقت طويل قبل تسجيل الهدف الأول في الدوري، مؤكداً انه بات أسعد رجل على قيد الحياة الآن.
وهو ما ظهر من الاحتفالات، مضيفاً:" لقد وثقنا بأنفسنا حتى النهاية وحققنا الفوز، لقد سجلت بعض الأهداف في دوري أبطال أوروبا ولكن بالطبع مرت فترة من الوقت في الدوري الإنكليزي الممتاز قبل أن أسجل. الآن حصلت على ذلك وآمل أن أتمكن من البناء على ذلك والاستمرار".
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