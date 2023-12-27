بعد الخماسية ..تصرف مفاجئ من نجمي اتحاد جدة تجاه رونالدو (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تعرض الاتحاد السعودي للهزيمة بنتيجة 5-2 امام نظيره النصر في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بدوري روشن السعودي للمحترفين .
وبعد المباراة ظهر نجم الاتحاد البرازيلي ايغور كورونادو برفقة أطفاله ومواطنه فابينيو في غرفة ملابس النصر حيث تبادلوا التحية مع كريستيانو رونالدو، قبل التقاط صورة معه .
وسجل رونالدو هدفين في المباراة ليعزز صدارته لترتيب هداف الدوري السعودي برصيد 19 هدفا بفارق 3 اهداف عن نجم الهلال الكسندر ميتروفيتش كما عزز صدارته لترتيب هدافي العالم في عام 2023 برصيد 53 هدفا متفوقا على الانكليزي هاري كاين والفرنسي كيليان مبابي.
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