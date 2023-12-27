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الوحدات يشكو شباب العقبة لاتحاد الكرة ... والأخير يبرر

12/27/2023 2:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - قدم نادي الوحدات شكوى لدى اتحاد الكرة اليوم الأربعاء ، حول أهلية مشاركة لاعب فريق شباب العقبة يزن شوكت، في المباراة التي جمعتهما يوم 19 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري المحترفين لكرة القدم، وانتهت بالتعادل 2-2.
وأرسل الوحدات شكوته بسبب مشاركة اللاعب شوكت في المباراة بديلا، بعد أن تعرض للطرد في مواجهة الفريق أمام الرمثا، وغيابه عن مواجهة معان في الجولة التالية، قبل أن يشارك بديلا في مواجهة الوحدات.

وجاء استناد الوحدات على الشكوى بأن اللاعب تعرض لعقوبة الإيقاف مباراة أخرى، إضافة إلى المباراة التي تلي حصوله على البطاقة الحمراء، ما يستدعي عدم أهلية مشاركته مع فريقه أمام الوحدات، بسبب استمرار عقوبة الحرمان.

وبدوره، برر نادي شباب العقبة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن اللاعب كان متاحا أمام الوحدات على نظام تسجيل اللاعبين في المباريات من الاتحاد، وأن القرار الصادر عن اللجنة التأديبية باليوم ذاته من موعد المباراة، مع إبلاغ النادي بقرار الحرمان بتاريخ 24 من الشهر الحالي.

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