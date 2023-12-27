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إقالة تن هاغ من تدريب مانشستر يونايتد تتوقف على استشارة

12/27/2023 2:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتعين على مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم التشاور مع شركة الكيماويات العملاقة إنيوس، بشأن أي صفقاتٍ في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، كما مستقبل المدرب الهولندي إريك تين هاغ، وذلك قبيل تصديق الدوري الإنجليزي الممتاز على صفقة لشراء 25 في المئة من أسهم النادي.

وأعلن "الشياطين الحمر" سادس الدوري الإنجليزي عشيّة عيد الميلاد أنه توصّل إلى اتفاق مع شركة إنيوس لرئيسها جيم راتكليف الملياردير البريطاني ومشجّع النادي منذ طفولته، لتكون مفوّضة بمسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي بمجرّد استكمال الإجراءات التنظيمية.

من المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات مدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع، وستتجاوز نهاية فترة الانتقالات في يناير.

ولكن بما أن أسهم النادي تُتداول على بورصة نيويورك، تحتوي الوثيقة التي قدّمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) والمتعلقة بالصفقة التي أعلن عنها الثلاثاء، على بندٍ يضمن أن يتم استشارة شركة إنيوس بما يتعلق بالشؤون الكروية، أثناء استكمال السلطات التنظيمية لفحصها.

ويجب على يونايتد أن يستشير شركة الكيماويات العملاقة بالأمور المتعلقة بـ"تعيين، تسريح أو الموافقة على استقالة أي مدير لكرة القدم او مدرب الفريق الأوّل في النادي"، بالإضافة إلى بدء محادثات أو استمرارها بشأن شراء أو بيع أي لاعب.

وتسمح الوثيقة المقدّمة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، لعائلة غلايزر الأميركية التي لا تزال تستحوذ على غالبية الأسهم في النادي، ببيعٍ كاملٍ في حال تلقّوا عرضاً لبيع أسهمهم بالمبلغ الذي لم يرغب راتكليف بمضاهاته، علماً أن للملياردير البريطاني حق الأولويّة في شراء هذه الأسهم.

ونشأ راتكليف الذي حاول شراء تشلسي في العام الماضي، في مانشستر.

ولدى شركته إنيوس مجموعة من الاستثمارات الرياضية، إذ تمتلك ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري لكرة القدم، بالإضافة إلى فريق الدراجات الرائد إينيوس غريناديررز وهو الراعي الرئيسي لفريق مرسيدس للفورمولا واحد.

وكانت عائلة غلايزر استحوذت على النادي مقابل 790 مليون جنيه استرليني (961 مليون دولار)، وحمّلته الكثير من الديون.

ولم يتوّج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنكليزي منذ الموسم الأخير لمدربه الشهير السير أليكس فيرغسون عام 2013.

ويحتل الفريق حالياً المركز السادس بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدّر، كما أنّه ودّع كأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا.

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