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أرقام مميزة لرونالدو بعد اكتساح النصر لاتحاد جدة

12/27/2023 2:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على اكتساح اتحاد جدة أول من أمس.
وقاد رونالدو النصر للفوز على الاتحاد، بنتيجة 5-2، أمس الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونشر رونالدو صورة له عبر حسابه في "إنستاجرام" خلال احتفاله بالتسجيل، وعلق: "انتصار مهم، نحن لا نتوقف".
وسجل رونالدو هدفين من علامة الجزاء، بينما تكفل السنغالي ساديو ماني بتسجيل هدفين آخرين، كما سجل البرازيلي تاليسكا هدفا.
ثنائية رونالدو رفعت رصيده إلى 19 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة هدافي دوري الموسم الحالي، كما وصلت أهداف النجم البرتغالي إلى 33 هدفًا مع النصر في الدوري السعودي في العام 2023.
وبات رونالدو ثاني أكثر لاعب يسجل أكبر عدد من الأهداف في عام ميلادي واحد بدوري المحترفين السعودي، بعد نجم أهلي جدة السابق السوري عمر السومة، الذي وقع أيضا على 33 هدفا في 2016.
وسيكون الطريق مفتوحا أمام رونالدو لزيادة عدد أهدافه هذا العام، عندما يواجه النصر التعاون يوم السبت المقبل ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.
من جهة أخرى، انفرد رونالدو بقائمة هدافي العام 2023 بكل البطولات حول العالم، برصيد 53 هدفا، متخطيا رقم هاري كين، وكيليان مبابي، ثنائي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان على الترتيب، ولكل منهما 52 هدفا.
ويتفوق الثلاثي على إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث بـ50 هدفا.
على جانب آخر، سجل رونالدو لأول مرة في مرمى الاتحاد بالدوري السعودي، ليضمه إلى قائمة ضحاياه، بعدما فشل في هز شباك العميد خلال مواجهة الدور الثاني من الموسم الماضي.
في المقابل، فشل "الدون" في التسجيل أمام كل من الفيحاء والهلال والتعاون والباطن.-(وكالات)

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