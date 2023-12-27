Wednesday, 27 December 2023 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب اللياقة البدنية بطل أبطال العالم و25 ميدالية قارية وعالمية

12/27/2023 2:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- كانت بطولة الأردن المفتوحة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أميز البطولات المحلية للموسم 2023، بعد أن تعذرت إقامة بطولة المملكة في آذار (مارس) لتداخلها مع الشهر الفضيل، وتميزت البطولة بالتنظيم الاحترافي، وبطاقات الاحتراف التي تنافس لخطفها 300 لاعب، للوصول إلى ألقاب الفئات (الفيزيك، الكلاسيك والبدي بلنج) وبطاقاتها الاحترافية، حين خطف البطل أحمد رحاحلة بطاقة احتراف الفيزيك، والبطل عمر العلاونة بطاقة احتراف الكلاسيك، والبطل إبراهيم عابدين بطاقة احتراف البدي بلدنج، في البطولة التي تميزت بدعم مركز (SW) من خلال المدرب الوطني صهيب الوحش، والذي كرم الأبطال الثلاثة بجوائز مالية مجزية.
وشملت خطة الاتحاد تطوير جميع أركانه، حين أقام العديد من الدورات التطويرية، ودورة خاصة لمدربي وحكام تحديات اللياقة البدنية، وارتفاع عدد الحكام الدوليين والمؤهلين للتحكيم في البطولات الدولية التابعة للاتحاد الدولي (IFBB)، وكان للحكام مشاركات مميزة في إدارة العديد من البطولات الدولية والعالمية، أبرزهم الدولي سليمان بهجت، الحكم الدولي المحترف بلال الدويكات، والحكم الدولي خليل سرور.
ويحسب للاتحاد، الحضور الإداري المميز عربيا وقاريا ودوليا، ولعل من أبرز المكاسب الإدارية، حين مثله رئيسه مأمون كلمات في اجتماعات وانتخابات "الكونجرس" الدولي (IFBB)، التي جرت في إسبانيا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
استضافة "مستر يونيفرس الأردن"
نجح الاتحاد في استضافة البطولة العالمية "مستر يونيفرس/الأردن"، تحت إشراف اللجنة الأولمبية، ورعاية الاتحاد الدولي والتنسيق مع مسؤول التنظيم للبطولة الحكم الدولي طارق خليل، والتي أقيمت بأجواء احترافية على مسرح "الأرينا" في جامعة عمان الأهلية خلال الفترة من 6-9 تموز (يوليو) الماضي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي روفائيل سانتونجة، ونائبه المصري عادل فهيم، وكوادر فنية وتحكيمة من الاتحاد الدولي، بمشاركة حكام أردنيين، وشهدت مشاركة عربية ومحلية، وحققت النجاح المأمول إداريا وفنيا وتحكيميا.
وكانت أبرز الإنجازات للرياضة الجسمانية وغير المسبوقة في هذه البطولة العالمية، حصول لاعب المنتخب الوطني لفئة الفيزيك محمد عبدالإله البداوي على لقب بطل أبطال فئة المحترفين عن جدارة واستحقاق، في الوقت التي شهدت فيه البطولة حضورا ونتائج أردنية مميزة، في فئات البدي بلدنج والفيزيك والماسكولار فيزيك والكلاسيك.
برونزية آسيوية وحضور عالمي
وشهدت مشاركة بناء الأجسام في بطولة آسيا التي أقيمت في بيروت خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، تتويج البطل حمزة الأغبر في مسابقة الفيزيك.
وجاءت نتائج لاعبو الفيزيك والكلاسيك والماسكولار والبدي بلدنج، مرضية إلى حد كبير في بطولة العالم بإسبانيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حين حل محمد البداوي في المركز 10 لفئة الماسكولار فيزيك (179 سم)، وحمزة الأغبر بالمركز 11 في فئة كلاسيك بدي بلدنج +180 سم، والمركز ذاته، حققه في فئة مينز كلاسيك بدي بلدينج (+180 سم )، وحل فادي غياضة بالمركز 7 في فئة ماستر بدي بلدينج وزن (80 كغم)، وحل فادي ايضا بالمركز 12 في فئة مينز بدي بلدينج وزن (80 كغم)، وجاء عبدالله الرمحي بالمركز 27 في فئة مينز فيزيك 170 سم).
عام تحديات اللياقة البدنية
يستحق العام 2023 لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن يسمى بـ"عام تحديات اللياقة البدنية"، عندما نجح اتحاد بناء الأجسام في هذه البطولة، من إطلاق العنان للعشاق "تحدي اللياقة البدنية"- Fitness Challenge-، الخطوة المهمة التي مهدت الطريق لاقتحام السيدات منافسات بناء الأجسام واللياقة البدنية، لأول مرة تحت مظلة الاتحاد، ضمن فعاليات "مستر يونيفرس/ الأردن)، وغلفه بإطار احترافي من خلال عقد الدورات التدريبية بإشراف محاضرين دوليين من خلال اتفاقية التوأمة مع الاتحاد الإماراتي، وشكل على ضوء ذلك المنتخب الوطني لـتحدي اللياقة البدنية.
وأذهل المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية، المتابعين من خلال مشاركته الرسمية الأولى، حين خاض أبطاله وبطلاته غمار المنافسة في بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والتي أقيمت في لبنان خلال الفترة 25-28 آب (أغسطس) الماضي، وعاد بحصاد أردني وفير بـ13 ميدالية ملونة، توزعت بين ذهبيتين عن طريق ديما زبيدة، وأخرى لديما زبيدة وأدهم صقور على مستوى الفرق، و3 ميداليات فضية للفردي تقلدها عبدالرحمن عاقلة، وبنان الجعفري، وعلى مستوى الفرق نالها قوت أباظة وأحمد نسور، و3 ميداليات برونزية على المستوى الفردي تقلدتها سارة أبوشاويش، وعلى مستوى الفرق لكل من: عبدالرحمن عاقلة وبنان الجعفري، وكذلك بنان الجعفري وسارة أبوشاويش.
وسجل منتخب اللياقة البدنية انجازا غير مسبوق في بطولة العالم التي جرت في إسبانيا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما خطف لقب بطل أبطال العالم، في إنجاز غير مسبوق للرياضة الجسمانية، عندما رفع أبطال وبطلات المنتخب الوطني كأس المجموع العام برصيد 2237 نقطة، متقدما على رومانيا التي حلت ثانية برصيد 2236 نقطة، وإسبانيا الثالثة برصيد 2047 نقطة، وإيران الرابعة برصيد 1047 نقطة.
وغلفه بـ12 ميدالية ملونة، وزعت بين المستوى الذهبي، حين توج في منافسات الفردي علي الحموي بالفضة، راما أبو صالح بالفضة، أدهم الصقور بالبرونز، وستيفاني نعواس بالبرونز، وفي منافسات الزوجي للمستوى ذاته، تقلدت ستيفاني نعواس وراما أبو صالح الذهب، وأدهم الصقور وعلي الحموي الفضة، وأيضا توج أدهم الصقور وديالا العتيبي بالفضة، فيما توج علي الحموي وستيفاني نعواس ببرونزية الزوجي المختلط للمستوي الذهبي، بإجمالي 8 ميداليات موزعة بين 1 ذهب و4 فضيات و3 برونزيات.
والمستوى الفضي، حين تقلد في منافسات الفردي رجال أدهم الصقور البرونزية، فيما ذهبت فضية زوجي الرجال لأدهم الصقور وعلي الحموي، وفضية زوجي السيدات لستيفاني نعواس وديالا العتيبي، وفضية الزوجي المختلط لأدهم الصقور وستيفاني نعواس، بمجموع إجمالي للمستوى الفضي 4 ميداليات موزعة بين 3 فضيات وبرونزية واحدة، ليأتي المجموع العام غزيرا بـ12 ميدالية ملونة موزعة بين 8 بالمتسوى الذهبي و4 بالمستوى الفضي في ختام بطولة العالم.

MENAFN27122023000072011014ID1107662493

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث