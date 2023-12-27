‏التايكواندو في 2023 تحقق إنجازا تاريخيا.. والكراتيه تمضي بلاعبيها نحو الصدارة

MENAFN - Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب

عمان - تأهل 3 لاعبين من منتخب التايكواندو، إلى أولمبياد باريس 2024، كان المشهد الأبرز للرياضة الأردنية في العام 2023، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.‎

ووضعت التايكواندو نفسها باقتدار في العام 2023، على الخريطة العالمية، حيث ‏‏‏احتل الأردن المركز الأول آسيوياً، والثالث عالمياً بعدد اللاعبين المتأهلين مباشرة إلى أولمبياد باريس ، بعد تأهل ‏نجوم ‏‏‏المنتخب، صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد كريم عن طريق التصنيف الدولي من دون الحاجة إلى خوض التصفيات ‏القارية ‏‏‏في إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ المشاركات الأردنية والعربية في دورات الألعاب الأولمبية‎.‎

ويحتل لاعبو المنتخب الوطني مكانة مرموقة في التصنيفين الأولمبي والعالمي، وسيعمل لاعبو المنتخب الوطني المتأهلين ‏للأولمبياد ‏‏‏على الحفاظ على مراكزهم ضمن الأربعة الأوائل في التصنيف الأولمبي، ما سيساعدهم قي قرعة الأولمبياد التي ستقام ‏في شهر ‏‏‏أيار (مايو) المقبل، كما سيتم إعداد لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب من أجل المنافسة على التأهل للأولمبياد من خلال التصفيات ‏الآسيوية ‏‏‏التي ستقام في الصين في شهر آذار (مارس) المقبل‎.‎

وحصلت جوليانا الصادق العام الحالي على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة، وتم تكريمها ‏‏‏خلال الاحتفال الوطني لعيد استقلال المملكة السابع والسبعين.‏

‏كما فازت جوليانا الصادق في انتخابات عضوية لجنة الرياضيين في ‏المجلس الأولمبي الآسيوي‎.‎‏ وفازت بجائزة فاطمة ‏بنت ‏‏مبارك لرياضة المرأة، بنسختها السابعة، وهي الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة التي تحتفي بمنجزات المرأة في الوطن ‏العربي ‏‏‏في المجال الرياضي‎.‎

كما قام الاتحاد الدولي للتايكواندو بتعيين الكابتن فارس العساف، المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو، عضوا في لجنة ‏المدربين ‏‏‏حتى نهاية العام 2025‏‎‏‎.‎

وفيما يأتي، أهم إنجازات التايكواندو 2023‏

‏‏- جائزة فرنسا الكبرى: زيد الحلواني (برونزية‎‏)، جائزة روما الكبرى: صالح الشرباتي (ذهبية‎‏)، ‏‎جائزة الصين الكبرى: جوليانا الصادق (برونزية‎‏)، جائزة مانشستر الكبرى: جوليانا الصادق (برونزية)، زيد كريم (برونزية‎‏).

- كأس الرئيس للتايكواندو (الأردن): زيد الحلواني (ذهبية)، زيد مصطفى (ذهبية)، صالح الشرباتي (فضية)، جوليانا الصادق ‏‏‏(فضية)، ‏وراما أبو الرب (برونزية)، فهد عمار (برونزية‎‏‎).‎

‏- بطولة قطر الدولية صالح الشرباتي (ذهبية)، زيد مصطفى ذهبية، زيد الحلواني (ذهبية).‏‎‏ ‏

‎‏- الدورة الآسيوية الـ19 في الصين: صالح الشرباتي (فضية)، زيد مصطفى (فضية)، زيد الحلواني (برونزية‎).‎

‏- بطولة بيروت الدولية: زيد كريم (ذهبية)، راما أبو الرب (ذهبية)، زيد الحلواني (ذهبية)، جوليانا الصادق (ذهبية).‏

‏‎ -‎بطولة آسيا الخامسة (بيروت): ليان الرواشدة (ذهبية)، أسامة المناصير (ذهبية) المعتز بالله السخني (فضية)، سولاف ‏العدوان ‏‏‏‏(فضية)، سيلينا وريكات (برونزية)، محمد الفايز (فضية)، صفاء عنيزات (برونزية)، محمد ابو غزال (ميدالية برونزية)، ‏جعفر ‏‏‏الداود (برونزية)، مؤمن عضفور (برونزية)، وفازت ملاك الأشقر تفوز بجائزة الروح القتالية‎.‎

‏- ‏‎‎بطولة العالم (سراييفو): ليان الرواشدة (برونزية)، صفاء عنيزات (برونزية‎‏).‏

‎‏- ‏‎بطولة تركيا المفتوحة العاشرة: جوليانا الصادق (ذهبية)، صالح الشرباتي (ذهبية)، زيد مصطفى (برونزية)، أنس ‏الصادق ‏‏‏‏(برونزية‎‏).‏

‎‏-‏‎ ‎بطولة العالم (أذربيجان): جوليانا الصادق (فضية)، محمود الطرايرة (برونزية).‏

‎‏- بطولة النمسا الدولية: محمود الطرايرة (ذهبية)، صالح الشرباتي (برونزية) زيد الحلواني (برونزية‎).‎

‎‏-‏‎ ‎بطولة كأس العرب الثالثة (الإمارات): زيد الحلواني (ذهبية)، فهد عمار (ذهبية)، أنس الصادق (ذهبية)، جوليانا الصادق ‏‏(فضية)، ‏‏‏ليث الرواشدة (فضية)، لؤي حميدان (برونزية)، وجاء الأردن في المركز الأول عربيا‎.‎‏

‎‏-‏‎ ‎بطولة الحسن الدولية (الأردن): صالح الشرباتي (ذهبية)، جوليانا الصادق (ذهبية)، زيد مصطفى، زيد الحلواني (ذهبية)، ‏أنس ‏‏‏الصادق (ذهبية)، فهد عمار (ذهبية)، محمود الطرايرة (فضية) ويارا ياسين (فضية)، راما أبو الرب (برونزية)، بسام ‏يوسف ‏‏‏‏(برونزية‎(‎‏.‏

استقالات في الكراتيه رغم الإنجاز‎ ‎

‎لعل حل اتحاد الكراتيه بعد استقالة 5 من أعضاء مجلس إدارته، يعد الحدث الأبرز مع نهاية العام الحالي، رغم أن هذا الحدث لا يعكس إنجازات الكراتيه الكثيرة على مختلف الصعد خلال العام 2023.

وفي إنجاز تاريخي آخر يسجل للكراتيه الأردنية، تصدر عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية الترتيب العام لأوزانهم في ‏التصنيف ‏‏‏الدولي مؤخرا، بعد أن فرضوا أنفسهم في بطولات الدوري العالمي وبطولات العالم وغرب آسيا وبطولة مهمة أخرى‎.‎

ورغم الاستقالات، يسعى الاتحاد إلى مواصلة عمله وفق الخطة الماضية.

وفيما يأتي، أهم إنجازات الكراتيه 2023‏‎ ‎

‏-‏‎‎ بطولة العالم هنغاريا: توج المنتخب الوطني للكراتيه بالميدالية الذهبية للقتال الجماعي (محمد الجعفري، عفيف غيث، ‏حسن ‏‏‏مصاروة، أحمد شديد، عبدالله حماد، يوسف نوفل) في إنجاز تاريخي للكراتيه الأردنية، وبهذه النتيجة تصدر ‏المنتخب ‏‏الوطني ‏للكراتيه قائمة المتأهلين في فئة القتال الجماعي لبطولة العالم للفرق، والتي ستقام في مدينة بامبلونا الإسبانية العام ‏المقبل، كما ‏تأهل ‏الجعفري لدورة الألعاب العالمية والتي ستقام في مدينة تشنغدو الصينية العام 2025، وذلك بعد حصوله ‏على ‏الميدالية البرونزية ‏في ‏بطولة العالم في هنغاريا‎.‎‎

‏- الدورة الآسيوية الـ19 في الصين: حسن المصاروة ( فضية)، عبد الرحمن المصاطفة (فضية)، ‏محمد الجعفري (برونزية)، ‏عبد ‏‏الله حماد (برونزية)، جود الضروس (برونزية).‏

‎‏-‏‎ الدوري العالمي (دبلن): حسن المصاروة (ذهبية)، عبد الرحمن المصاطفة (برونزية‎‏).‏

‏- الدوري العالمي (اليابان): عبد الرحمن المصاطفة (ذهبية)، محمد الجعفري (ذهبية)، عفيف غيث (فضية)، وجاء الأردن في ‏المركز ‏‏الثاني في المجموع العام.‏

‏- الدوري العالمي (المغرب): عبد الرحمن المصاطفة (ذهبية)، محمد الجعفري (ذهبية).‏

‏- الدوري العالمي (مصر): محمد الجعفري (برونزية). ‏

‏- سلسلة بطولة ك1 (تركيا): محمود السجان (برونزية).‏

‏- الدوري العالمي للشباب (الإمارات): ليمار طوروسيان (برونزية)، كريم أبو الهيجاء(برونزية).‏

‎‏- بطولة غرب آسيا (الأردن): حقق الأردن المركز الأول في البطولة برصيد 23 ذهبية و1 فضية و11 برونزية، وشارك في ‏البطولة ‏‏أكثر من 200 لاعب ولاعبة مثلوا 8 دول هي: الأردن والسعودية والكويت ‏والإمارات وسورية وفلسطين واليمن والعراق ‏لفئات ‏‏الناشئين والشباب وتحت 21 عاماً والكبار‎.‎

‏- بطولة آسيا ماليزيا: عبد الرحمن المصاطفة (ذهبية)، محمد الجعفري (ذهبية)، عمر شقرة (فضية)، عبد الله حماد (برونزية)، ‏جود ‏‏الضروس (برونزية).‏

‏- الدورة العربية في الجزائرالـ13: عبد الرحمن مصاطفة (ذهبية)، عمر شقرة (ذهبية)، محمد الجعفري (ذهبية)، لين ‏منصور‏‏‏(فضية)، ‏محمود سجان (فضية)، جود الضروس (برونزية‎‏)، حسن المصاروة (برونزية)‏، وحقق الأردن المركز الثاني ‏في ‏‏المجموع العام في منافسات الكراتيه.‏

‏- بطولة اسيا للشباب والناشيئن(كاراخستان): كريم أبو الهيجاء (برونزية) فئة الكاتا شباب‎.‎

‏- جائزة الفائزون الكبار: نال الجائزة كل من: عبد الرحمن المصاطفة بعد تحقيقه 3 ميداليات في جولات الدوري العالمي ‏للعام ‏‏الحالي، ‏من بينها ذهبيتان وبرونزية واحدة، ومحمد الجعفري بالجائزة ذاتها لمنافسات بعد فوزه أيضاً بذهبيتين وبرونزية في ‏جولات ‏‏الدوري ‏العالمي، والذي تكون من 4 جولات أقيمت في كل من: مصر واليابان والمغرب وايرلندا‎.‎









الأميرة زينة راشد تتوسط المنتخب الوطني للتايكواندو في بطولة العالم بأذربيجان -(من المصدر)