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الاتحاد والنصر يتسابقان على لقب دوري الشابات اليوم

12/27/2023 2:25:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يتسابق فريقا الاتحاد والنصر للظفر بلقب بطولة الدوري النسوي لكرة القدم تحت 19 عاما، عندما يلتقيان اليوم عند الساعة الخامسة مساء على ملعب البولو 1 في مدينة الحسين للشباب، في آخر مباريات الموسم الكروي النسوي للعام 2023.
وتأهل النصر للمشهد الختامي للبطولة بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، حيث فاز في جميع المباريات على كل من عجلون (10-0)، والاستقلال (2-0)، والأرثوذكسي (4-1)، فيما تغلب بنصف النهائي على نظيره عمان اف سي بنتيجة (3-0).
وبلغ الاتحاد المباراة النهائية بعد فوزه بنصف النهائي على الاستقلال بنتيجة (3-0)، متفوقا في دور المجموعات على كل من البتراء بأكبر نتيجة في البطولة (26-0)، والراية (9-0)، وعمان اف سي (4-0).
وأكد المدير الفني لفريق الاتحاد جمال اللحام، أن فريقه يتطلع لإنهاء الموسم الكروي النسوي بأفضل طريقة، من خلال الظفر باللقب، موضحا صعوبة المواجهة أمام النصر الذي يمتلك فريقا مميزا.
وبين اللحام في حديثه لـ"الغد"، أن الترشيحات جميعها كانت موجهة نحو فريقي الاتحاد والنصر في بلوغ المشهد الختامي للبطولة، نظرا لضمهما أفضل العناصر، إلى جانب نتائجهما المميزة وقوتهما الهجومية والدفاعية.
وأضاف: "كعادة نادي الاتحاد يطمح من خلال المشاركة ببطولات الفئات العمرية، إلى تطوير اللاعبات من خلال إعطاء أكبر عدد منهن الفرصة للعب لزيادة الخبرة بفضل الاحتكاك، وجميع اللاعبات المتواجدات في قائمة الفريق لعبن بالبطولة الحالية، وهذا إنجاز يسجل للنادي، ونتمنى أن يكون الإنجاز الآخر الصعود على منصة التتويج كبطل للمسابقة".
ومن المتوقع أن يعتمد اللحام في قائمته الأساسية اليوم على سيرين احريبي، نور أحمد، تقى غازي، رانيا الزيود، أسيل مراد، لمار الشلبي، كندا التيتي، حلا مرار، زينة حازم، جنان الصاحب وجنة معتوق.
بدوره، أشار المدير الفني لفريق النصر منير أبو هنطش، إلى أن استعدادات فريقه جيدة للمباراة، موضحا أن المشاكل التي تواجهه تتمثل في غياب عدد من اللاعبات بسبب التزامهن في الثانوية العامة، وأن موعد البطولة جاء بوقت متأخر من الموسم، ولم تحقق الفائدة الفنية المطلوبة.
وشدد أبو هنطش على ضرورة الفوز في المباراة للحفاظ على اللقب، متمنيا بأن تظهر المباراة بصورة طيبة، خاصة أن الفريقين يضمان أبرز العناصر في المنتخبات الوطنية.
ويعتمد أبو هنطش في تشكيلته على كل من رنين أبو سرور، رنيم الداود، ميسم الأقطش، ريتاج عرفة، عليا حسن، ختام شقير، تقوى النوباني، تمارا علي، سدين القريوتي، مجد الخطيب ومايا عويسات.

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