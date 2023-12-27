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صعود صاروخي لشلباية.. وظهور أول لـالبادل.. وتألق عربي للريشة

12/27/2023 2:25:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - وضع لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، الأردن على خريطة اللعبة العالمية، بعد إنجازات ومشاركات مميزة في العام 2023، نجح من خلالها في الفوز بلقب على الصعيد الفردي، في بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة، كما ظفر أيضا على الصعيد الزوجي بلقب زوجي "تشالنجر مورسيا" الإسبانية مع زميله الإسباني دانيال رينكون.
وتقدم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، مراكز عديدة بالتصنيف الدولي الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين للتنس، حيث يحتل المركز 195 عالميا بالتصنيف الأخير، وهو الأول على صعيد اللاعبين العرب، علما بأنه دخل العام 2023 وهو في المركز 470 عالميا.
وشارك شلباية في العديد من البطولات الكبرى خلال العام الحالي، أبرزها بطولة الجيل القادم في جدة، وبطولة مدريد للماسترز، وتصفيات بطولة ميامي المفتوحة، وبطولة قطر المفتوحة، كما سافر مؤخرا إلى استراليا من أجل المشاركة بالأدوار التأهيلية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس خلال منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.
في المقابل، لم ينجح الشقيقان موسى ومحمد القطب في بلوغ الأدوار المتقدمة من بطولة النخبة العربية للتنس، والمقامة حاليا في قطر، بعد خسارتهما في الدور الأول (ثمن النهائي)، إذ ودع موسى على يد الجزائري سمير رقيق بمجموعتين نظيفتين (2-6 و3-6)، فيما خسر محمد أمام التونسي محمد دقاز بمجموعتين دون مقابل (3-6 و3-6).
واستضاف الأردن بداية العام الحالي، المنافسات التأهيلية لكأس ديفيز، المؤهلة للمجموعة العالمية الثانية، حيث التقى المنتخب الوطني مع نظيره السلفادوري، ونجح الأخير في التأهل بتحقيقه الفوز في 3 مباريات، مقابل فوز وحيد للمنتخب جاء عبر موسى القطب على دييجو دوران بمجموعتين دون رد، فيما حافظ المنتخب لاحقا على مكانه بالمجموعة الثالثة عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا، في البطولة التي أقيمت بسيرلانكا بمنتصف العام.
وفقد منتخب الناشئين فرصة المنافسة في التصفيات النهائية عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا، وبلوغ بطولة كأس العالم، بعد الخسارة في جميع مبارياته بالتصفيات التي أقيمت في ماليزيا.
واستحدث اتحاد التنس منافسات رياضة البادل في العام الحالي، وشارك في البطولة العربية التي أقيمت خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) بالإمارات، واستقر المنتخب في المركز السابع ببطولة شهدت مشاركة 11 منتخبا، محققا الفوز في البطولة على منتخبات سلطنة عمان وسورية والسودان، مقابل الخسارة أمام الكويت والبحرين ومصر.
من جانب آخر، نجح منتخب الريشة الطائرة في الحصول على ميداليتين بدورة الألعاب العربية في الجزائر، عبر اللاعبتين مريم أبو عرة (ذهبية) ومرح عمرو (فضية)، فيما ظفر بهاء الشنيك بالميدالية البرونزية بمنافسات الفردي، إضافة إلى حصوله مع زميله عز الدين أبو عرة على برونزية منافسات الزوجي.
وبرز في العام الحالي لاعب المنتخب الوطني بهاء الدين الشنيك، الذي شارك بدورة الألعاب الآسيوية في الصين، وبطولة العالم في الدنمارك، من دون أن يتمكن من بلوغ أدوار متقدمة، مع احتلاله المركز الأول عربيا و88 عالميا بالتصنيف الدولي.
وجاءت مشاركات المنتخب الوطني للسكواش بسيطة في العام الحالي، تمثلت البطولة العربية الدولية للناشئين بمشاركة 14 لاعبا ولاعبة من المنتخب الوطني، من دون أن يحصد أي منهم ميدالية ملونة.

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