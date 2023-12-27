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منتخب الكرة يبحث عن فوائد فنية ومعنوية أمام لبنان اليوم

12/27/2023 2:25:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان- يبحث المنتخب الوطني لكرة القدم، عن فوز معنوي، وفوائد فنية، عندما يلتقي نظيره اللبناني وديا عند الساعة الثالثة من مساء اليوم، على ملعب طرابلس البلدي.
وتأتي هذه المباراة الودية، في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس آسيا التي تنطلق في الثاني عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل في قطر، حيث يلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.
واتفق المنتخبان على إغلاق المباراة أمام الجمهور والإعلام، حفاظا على الخصوصية قبيل انطلاق المنافسات الرسمية.
ويعود المنتخب بعد مباراة لبنان إلى عمان، لمواصلة تحضيراته ولعب مباراة تجريبية أمام المنتخب الأولمبي قبل إعلان التشكيلة الرسمية والمغادرة إلى قطر، لخوض المباراتين الوديتين أمام المنتخب القطري في الخامس من الشهر المقبل، وأمام اليابان يوم 9 من الشهر نفسه، قبل الدخول في المنافسات الرسمية لكأس آسيا اعتبارا من 15 من الشهر المقبل.
وتعتبر مباراة اليوم، مهمة للمدير الفني، المغربي حسين عموتة، لوضع تصوراته الفنية الأولية والوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبين، كما يبحث المنتخب عن الأداء والنتيجة وفوز معنوي، وتثبيت عدد من المراكز خصوصا أن المنتخب يفتقد لخدمات الثلاثي موسى التعمري، يزن العرب، والحارس يزيد أبو ليلى الذين لم يلتحقوا بالمنتخب حتى الآن بسبب التزاماتهم مع أنديتهم في منافسات الدوري، إضافة إلى اللاعبين نور الروابدة وعلي علوان، حيث يخضعان لتدريبات بدنية خاصة في عمان، على أن يلتحقا بالجرعات التدريبية عقب عودة المنتخب من لبنان.
ويسعى المنتخبان في هذه المباراة إلى تحقيق الفوز، على أمل خوض المباريات الرسمية المقبلة بمعنويات عالية وجاهزية كاملة، وكان منتخب النشامى، واصل تدريباته في العاصمة اللبنانية، حيث خاض تدريبه الأخير أمس استعداداً للمواجهة المرتقبة، التي قد تشهد الزج بأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية، خصوصا أن التبديلات في المباراة مفتوحة.
وتضم قائمة المنتخب الوطني في مباراة اليوم 25 لاعبا وهم: عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن النعيمات".
على الجانب اللبناني، يسعى المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش، الى استثمار تجربة اليوم لمعرفة قدرات اللاعبين الفنية والبدنية بصورة أفضل، خصوصا انه عاد لقيادة "منتخب الأرز" قبل فترة بسيطة، الذي سبق له قيادته بين العامين 2016 و2019، قبل أن يقود منتخب ميانمار، ومنه إلى الدوري الإيراني، وبعدها منتخب بلاده منذ العام 2020، وكان قريباً للتأهل معه إلى كأس أوروبا 2024، حيث حل في المركز الثالث في المجموعة السابعة بفارق 3 نقاط عن منتخب صربيا الذي تأهل في المركز الثاني.
وتضم قائمة المنتخب اللبناني اللاعبين: مهدي خليل، مصطفى مطر، علي السبع، أنطوان دويهي، حسين الزين، فيليكس ملكي، خليل خميس، نور منصور، قاسم الزين، ماهر صبرا ، حسن شعيتو ، أليكس ملكي، نصار نصار ،محمد حايك، وليد شور، حسن سرور، محمد حيدر ، علي طنيش، يحيى الهندي، محمد علي الدهيني، حسن معتوق، علي الحاج، خليل بدر، محمد قدوح، هلال الحلوة، حسن "سوني" سعد، دانيال لحود، غابريال بيطار، وليوناردو شاهين.

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