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فريقان عراقيان ينضمان إلى طائرة الأندية العربية

12/27/2023 2:25:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- انضم فريقا غاز الجنوب ومصافي الشمال من العراق، إلى قائمة الفرق العربية كل من كاظمة وبرقان (الكويت)، الأهلي بنغازي والسويحلي (ليبيا)، بني ياس (الإمارات)، السيب (سلطنة عمان)، النجمة ودار كليب (البحرين) وشباب الحسين وعيرا (الأردن)، التي أكدت مشاركتها في نسخة البطولة، التي يستضيفها اتحاد الكرة الطائرة خلال الفترة 17-29 شباط ( فبراير) المقبل.
ورد نائب سمو رئيسة الاتحاد الأردني جهاد قطيشات على استفسارات (الغد)، قائلا: "ما يزال هناك بعض الوقت أمام الأندية العربية الراغبة بالمشاركة في منافسات البطولة، قبل إغلاق باب التسجيل في 7 كانون الثاني (يناير) المقبل، وبحسب الاتصالات مع عدد من الاتحادات العربية الشقيقة، نتوقع مشاركة الأهلي السعودي، وفريقان من اليمن بانتظار تأكيد المشاركة الرسمية، ما يجعلنا أمام نسخة عربية استثنائية قد يصل فيها عدد الفرق المشاركة إلى 18 فريقا".
وحول الجلسة التي كانت مقررة مع المسؤولين في وزارة الشباب ومدير مدينة الحسين للشباب للاتفاق بالنسبة لصالة قصر الرياضة، أجاب قطيشات: "جرت الجلسة بكل ود بين الطرفين، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل بالنسبة لصيانة الصالة تجهيزا لاستضافة البطولة العربية، حيث تكفل رئيس اللجنة المنظمة العليا الدكتور يوسف داود بكافة التكاليف المالية، لإعادة تأهيل الصالة ومرافقها بالشكل الذي يتناسب مع حجم البطولة العربية، حيث ستبدأ أعمال الصيانة مطلع العام الجديد".
وأضاف: "لدينا تصور شامل وفق اتفاقية وبنود، للوصول إلى تخصيص صالة قصر الرياضة لنشاطاتنا وتدريبات أنديتنا ومنتخباتنا، وطرحنا الموضوع على المسؤولين في وزارة الشباب ومدينة الحسين للشباب، ولمسنا قبولا إلى حد كبير للطرح وأغلب تفاصيله، لكننا طلبنا تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتهاء من المنافسات العربية، بسبب ضيق الوقت، ونوجه طاقاتنا لتجهيز الصالة بشكل مثالي لاحتضان فعاليات للبطولة التي تحفل بمشاركة أقوى الأندية العربية القادمة بإمكانياتها ومحترفيها ولاعبيها المميزين، ويهمنا أن نعكس الصورة الطيبة وقدرة الرياضة الأردنية على استضافة كبريات المنافسات العربية والقارية والدولية".
وعن سبب الإستقرار على صالتي قصر الرياضة والأميرة سمية لاحتضان مباريات البطولة في مدينة الحسين للشباب، رد قطيشات: " هذا التوجه الذي سعينا إليه منذ البداية، والذي لاقى استحسان أمين عام الاتحاد العربي البحريني فراس الحلواجي، لإقامة المنافسات الرسمية في مكان واحد، مما يسهل تنقلات الكوادر الإدارية والفنية والتحكيمية والفرق، فيما سنحتاج إلى كوادر إضافية فيما لوكانت المباريات موزعة بين صالتين بعيدتين، وكأننا نقيم بطولتين تحتاج الكثير من الوقت والتكاليف المالية وستسبب الإرهاق للفرق المشاركة في البطولة، لذا استثنيا صالة الأمير فيصل بالقويسمة من حساباتنا لبعد واكتظاظ منطقة القويسمة".

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