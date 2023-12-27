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سلافا حمدي.. جوكر قادم بقوة من فئات الوحدات إلى الكرة الأردنية

12/27/2023 2:25:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- قادت التجربة الكروية الأوروبية، الواعد سلافا رامي حمدي البالغ من العمر 17 عاما، إلى التميز في الملاعب المحلية، عندما غلف والده رامي موهبته بالاهتمام والرعاية، وحفزه عبر ذكرياته في ناشئي الوحدات، قبل أن تأخذه دروب الحياة إلى ديار الغربة، ليقدم اللاعب نفسه سريعا في نادي الوحدات عبر بوابة فرقه للفئات العمرية.
وداعب سلافا حمدي الكرة من نعومة أظفاره في أوروبا، ثم انتقل للعيش في الأردن حيث تم صقل موهبته في مدارس المونتيسوري، تحت قيادة المدرب خليل فطافطة، ثم عمل المدرب باسم فتحي على نقله إلى الفئات العمرية في نادي الوحدات.
وعن تجاربه في الكروية الأوروبية، أجاب سلافا في تصريحات لـ"الغد": "كانت لي تجربة مع ناشئي النادي الأوكراني نيفا العام 2019، وكذلك لعبت مع ناشئي باريس سان جيرمان الفرنسي بين العامين 2020 و2021، وتشربت الفكر الكروي الأوروبي وخطط المدارس الكروية الحديثة، ولاجادتي اللعب في مركز الظهير الأيسرـ ومثله في خط الوسط الأيسر وغيرها من المراكز، أطلق علي لقب الجوكر.
وحول حكايته مع الوحدات الذي يلعب في صفوف فئاته العمرية، قال سلافا: "دخلت بوابة نادي الوحدات بالعام 2022، وأنا ابن 16 ربيعا، وخضت التجربة المحلية الأولى في النادي صاحب البطولات والجماهيرية الجارفة، وشعرت بالسعادة والراحة النفسية بين أروقته، ونلت ثقة المدربين باسم فتحي، محمود شلباية وإيهاب معالي مع دخولي الموسم الثاني بالوحدات، وشاركت زملائي في فريق تحت 17 سنة، الظفر بلقب هذه الفئة في الموسم الماضي، واحتفظنا به للموسم الثاني على التوالي وقبل عدة جولات من نهايته".
وأضاف: "أقدم ما حققته من نجاح كروي رغم قصر التجربة، هدية متواضعة إلى والدي، الذي وفر لي كل أسباب النجاح في جميع محطاتي، التي تأتي بالتوازي مع تفوقي الدراسي الذي أوليه أهمية كبيرة، وأوجه بوصلة طموحي في الوحدات للوصول إلى الفريق الأول، وسأبذل قصارى جهدي ولن أدخر اي نقطة عرق في الملعب، لأحصل على ثقة المدربين وتحقيق حلمي الأخضر".
وعن أجمل مبارياته وأهدافه في محطاته الكروية إلى الآن، بين سلافا: "أبحث في كل مباراة عن تقديم أفضل ما لدي، وحصلت على الإشادة من المدربين في جميع مبارياتي، وقدمت أجمل مباريات في صفوف باريس سان جيرمان أمام يوفتنوس الإيطالي ونجحت في تسجيل "هاتريك"، فيما كانت مباراتنا أمام الفيصلي في منافسات دوري الموسم الحالي، أجمل المباريات لي بقميص الوحدات، ونجحت في تسجيل هدف المباراة الوحيد".
وتناول سلافا طموحه مع المنتخبات الوطنية، قائلا: "الدفاع عن ألوان الوطن في المحافل الكروية، شرف يعتز به أي لاعب، وطموح أسعى وراء تحقيقه بالجهد والفخر، ووصلتني تسريبات من مسؤولين ومدربين معنيين، عن دعوتي ومجموعة من لاعبي الوحدات تحت 17 سنة ، إلى صفوف منتخب الشباب مواليد 2005-2006 مطلع العام المقبل، وأتمنى أن يحالفني التوفيق في استدعائي إلى صفوفه، في محطة تمهد لي الطريق مستقبلا للانضمام إلى المنتخب الأول".
وتابع: "أتمنى التوفيق للنشامى في نهائيات آسيا في قطر بعد أيام، وكذلك محطته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، لكن يراودني الحلم بأن أكون ضمن تشكيلته التي تقوده إلى نهائيات كأس العالم".
ويعتقد سلافا أن الكرة الأردنية تعج بالمواهب التي تتفوق على ما شاهده في تجربته الأوروبية، لكنها مظلومة بحسب تعبيره، مفسرا: "تمتاز المدارس الكروية الأوروبية بالبنية التحتية والإمكانات المالية والدعم والاهتمام الرسمي، ما يغلفها بالجاهزية النفسية، ويمهد أمامها الطريق أمام نحو الإبداع والتميز، لكن وجدت المواهب الكروية المحلية مظلومة قياسا بذلك، وإن تفوقت بالموهبة على أقرانها الأوروبية".

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