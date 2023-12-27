شفيع يعود من قطر.. الوحدات يطالب بنقاط العقبة.. جمال محمود يستعد لرحلة الدوحة.

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الوحدات يحتج رسميا ويطالب بنقاط العقبة

قدم نادي الوحدات، احتجاجا رسميا في اتحاد الكرة، ضد مباراة فريقه الأخيرة بالدوري أمام شباب العقبة، والتي انتهت بالتعادل 2-2، مطالبا باعتباره فائزا، على اعتبار أن العقبة أشرك لاعبا (يزن شوكت) سبق وأن تعرض للطرد في مباراة الرمثا في الأسبوع التاسع، بسبب تدخل خشن في الملعب.

الوحدات استند إلى المادة 64 من اللائحة التأديبية، التي تنص على حرمان اللاعب مباراتين في حال لعب بخشونة، حيث غاب اللاعب عن مباراة معان في الجولة العاشرة، فيما شارك أمام الوحدات بديلا في الجولة الحادية عشرة.

شفيع يعود من قطر والجمهور يسأل عن اعتزاله

عاد مدرب حراس مرمى فريق الفيصلي لكرة القدم عامر شفيع إلى عمان قادما من قطر، بعد مشاركته في برنامج تلفزيوني حول توقعاته لمنافسات بطولة كأس آسيا 2023 التي تنطلق في الدوحة يوم 12 كانون الثاني (يناير) المقبل.

إلى ذلك، تلقت "الغد" العديد من الاتصالات حول التقرير الذي نشر حول مواجهة شفيع لصعوبات في تنظيم مباراة اعتزال، بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم.

وتساءل المتصلون حول المبررات التي تدفع اتحاد الكرة، لعدم الاستجابة لشفيع "حوت آسيا"، في ترتيب مباراة اعتزال تليق بما قدم للكرة الأردنية على مدار 20 عاما، كان فيها النجم الأبرز لمنتخب النشامى.

ويواجه شفيع حاليا صعوبة في التواصل مع اتحاد الكرة، لمناقشة الاعتزال، ما أصاب الحارس السابق بالصدمة.

وقال المتحدثون: إذا لم يسارع الاتحاد لترتيب مباراة اعتزال للاعب بحجم شفيع، فمن ذا الذي يستحق الاعتزال؟!

جمال محمود يستعد لرحلة قطر

يستعد المدرب الوطني جمال محمود، للتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، مطلع الشهر المقبل، للمشاركة في تحليل مباريات كأس آسيا لكرة القدم التي تنطلق يوم 12 المقبل.

وتلقى محمود دعوة لتحليل المباريات على قناة "بي أن سبورت"، بانتظار المغادرة قريبا.

وجاءت هذه الدعوة، قبل استمزاج رأي جمال محمود لتدريب فريق الوحدات، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين النادي والمدرب.

هل يغادر حارس المرمى اللبناني فريق الفيصلي؟

تفيد المعلومات بأن حارس مرمى فريق الفيصلي لكرة القدم اللبناني مهدي خليل، مرشح لمغادرة الفريق في المرحلة المقبلة لأسباب عديدة.

ورغم إعلان خليل، في أكثر من مناسبة، عن عشقه للنادي الفيصلي وجماهيره، إلا أن ظروفا ربما تحول دون استكمال الحارس لمشواره في الفيصلي، بانتظار عودة خليل من المنتخب اللبناني، للوقوف على القرار النهائي للحارس والفيصلي.

أندية "الثانية" تخاطب الاتحاد مجددا

خاطبت أندية الدرجة الثانية، اتحاد كرة القدم مجددا، لطلب تثبيت الدعم السنوي البالغ 14 ألف دينار، في ظل تراجع اتحاد الكرة عن دعم هذه الأندية، قبل أن يتراجع ويعيد لها جزءا قليلا من الدعم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم أندية الثانية راتب شطناوي رئيس نادي شباب حوارة، أن الأندية أعدت خطابا رسميا، ورفعته إلى اتحاد الكرة، من أجل تثبيت الدعم، مؤكدا ومجددا اعتزاز الأندية باتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين.

وتمنى شطناوي أن يستجيب الاتحاد للأندية، لما لها دور في رفعة الكرة الأردنية، من خلال النجوم الذين تصدرهم للمنتخبات وأندية المحترفين.

كواليس النجوم

. المعلومات تفيد بأن اتحاد كرة القدم خاطب الاتحاد الدولي "فيفا"، لتأجيل موعد فتح باب الانتقالات الشتوية، إلى ما بعد نهاية مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا.. المعلومات أيضا ترجح أن تقام المباريات المؤجلة بدوري المحترفين، فور عودة المنتخب من البطولة الآسيوية، وقبل انطلاق مرحلة الإياب.

. أكثر من لاعب في أندية المحترفين، توصل لاتفاق مع أنديتهم لفسخ عقودهم في المرحلة المقبلة.

. اقتراح داخل إحدى إدارت أندية المحترفين لكرة القدم، بإطلاق حملة تبرعات أملا في حصد مبالغ مالية تساعد النادي في تخفيف أزمته المالية.

. يقال إن أحد أندية المحترفين لكرة القدم، يسعى لضم المحترف الأردني في فريق العهد اللبناني محمد أبو حشيش.