أعراضها وطرق علاجها.. 6 أمراض قد تنتشر بسبب الحروب



الأمراض الناجمة عن الحروب

فما هي هذه الأمراض الناجمة عن الحروب، وأسبابها، وأعراضها، وطرق علاجها، والوقاية منها؟



1- أسباب الملاريا

لطالما كان الملاريا المرض الأول والأشهر الذي ينتشر بعد الحروب، ونذكر منها الحرب العالمية الأولى والثانية، والحرب الأهلية الأمريكية، والحرب الكورية، والكثير من الحروب الأخرى.



الملاريا مرض خطير ومميت في بعض الأحيان، يسببه طفيل يصيب عادةً نوعاً معيناً من البعوض الذي يتغذى على البشر.



عادة ما يكون الأشخاص المصابون بالملاريا مرضى للغاية ويعانون من ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة ومرض يشبه الأنفلونزا.



ووفقاً لما ذكره مركز Mayo Clinic الأمريكي، تحدُث الملاريا بسبب طفيل أحادي الخلية، ينتقل إلى الإنسان غالباً من خلال لدغات البعوض.



تنتشر الملاريا عندما يصبح البعوض مصاباً بالمرض بعد لدغ شخص مصاب، ثم يلدغ البعوض المصاب شخصاً غير مصاب.



وتدخل طفيليات الملاريا إلى مجرى دم الشخص المصاب وتنتقل إلى الكبد.



وعندما تصبح الطفيليات ناضجة، تترك الكبد وتُصيب خلايا الدم الحمراء.



أعراض الملاريا

تشمل مؤشرات وأعراض الملاريا ما يلي:

الحُمّى

القشعريرة

الشعور العام بالانزعاج

الصداع

الغثيان والقيء

الإسهال

ألم البطن

ألم المفاصل أو العضلات

الإرهاق

سرعة التنفس

سرعة ضربات القلب

السعال



علاج الملاريا

بشكل عام، الأدوية المستخدمة للوقاية من الملاريا هي نفسها المستخدمة في علاجه، لذلك بمجرد الشعور بالأعراض عليك زيارة الطبيب مباشرة.



خطوات الوقاية من المرض فهي:

تغطية جلدك

وضع مستحضر طارد للحشرات على جلدك

رش طارد الحشرات على الملابس

النوم تحت شبكة



2- أسباب داء البروسيلات

داء البروسيلات هو أيضاً أحد الأمراض التي قد تنتشر خلال وبعد الحروب، وسببه الرئيسي هو الاتصال المباشر بإفرازات ومفرزات الحيوانات المصابة أو تناول اللحوم غير المطبوخة جيداً، أو شرب الحليب الخام، أو منتجات الألبان التي تحتوي على كائنات حية، أو استنشاق المواد المعدية المتطايرة.



أعراض داء البروسيلات

تتراوح فترة حضانة داء البروسيلات من 5 أيام إلى عدة أشهر، وبمتوسط أسبوعين.

قد تكون البداية مفاجئة، مع الأعراض التالية:



قشعريرة

حمى

صداع شديد

آلام في المفاصل وأسفل الظهر

ألم في الجزء الخلفي من الرقبة

الشعور بالضيق

إسهال

ألم في العضلات

ارتفاع في درجة الحرارة في المساء



ومع تقدم المرض، ترتفع درجة الحرارة إلى 40 أو 41 درجة مئوية، ثم تنخفض تدريجياً إلى وضعها الطبيعي أو شبه الطبيعي مع التعرق الغزير في الصباح.



عادة، تستمر الحمى المتقطعة لمدة تتراوح من 1 إلى 5 أسابيع، تليها فترة هدوء لمدة يومين إلى 14 يوماً عندما تتضاءل الأعراض بشكل كبير أو تختفي.



بعد مرور مرحلة الحمى الأولية، قد يحدث ما يلي:

فقدان الشهية

فقدان الوزن

آلام البطن والمفاصل

الصداع

آلام الظهر

الضعف

التهيج

الأرق

الاكتئاب



علاج داء البروسيلات

يعد داء البروسيلات مميتاً في أقل من 5% من المرضى، وعادةً ما يكون نتيجة لالتهاب الشغاف أو مضاعفات شديدة في الجهاز العصبي المركزي، لذا فإن علاجه أمر ضروري، ويتم من خلال المضادات الحيوية التي يقرر الطبيب أنها مناسبة.



3- أسباب داء الشيغيلا

تعتبر عدوى الشيغيلا، المعروفة أيضاً باسم داء الشيغيلات، من العدوى المعوية التي يُسببها نوع بكتيريا يُعرف بالشيغيلا.



بينما تتجلى أعراض الإصابة بشكل رئيسي في زيادة حدة الإسهال، الذي يتميز عادةً بالتشوهات.



يسبب انتقال الزحار العدوى، حيث يصاب الأفراد عند تلامسهم لكميات صغيرة من البكتيريا الموجودة في البراز الملوث.



يُذكر أن هذا النقل يمكن أن يحدث في سياقات مختلفة، مثل بيئات رعاية الأطفال عندما يوجد العاملون هناك دون غسل الأيدي بشكل كافٍ بعد تغيير حفاضات الأطفال أو مساعدتهم في استخدام المراحيض.



كما يمكن نقل بكتيريا الشيغيلا أيضاً من خلال تناول أطعمة ملوثة، أو جراء شرب مياه ملوثة، أو السباحة في مياه ملوثة.



أعراض داء الشيغيلا

تظهر عادة علامات وأعراض الإصابة بعدوى الشيغيلا "الزحار" في غضون يوم أو يومين من التعرض للشيغيلا، وقد تمتد فترة ظهورها إلى أسبوع.



يمكن أن تشمل هذه العلامات والأعراض:

الإسهال، الذي قد يحتوي على دم أو مخاط.

آلام المعدة أو تقلصات المعدة المؤلمة.

ارتفاع درجة الحرارة.

الغثيان.

القيء.



علاج داء الشيغيلا

وفقاً لما ذكره مركز عيادات Cleveland Clinic الطبية الأمريكية فإن علاج الشيغيلا يعتمد على مدى خطورتها.



إذا كانت أعراضك خفيفة، يمكنك علاجها بالراحة وشرب السوائل لمنع الجفاف (فقدان خطير للمياه في الجسم).



في الحالات الأكثر شدة من داء الشيغيلا، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، قد يصف الأطباء مضاداً حيوياً لعلاج العدوى.



تأكّد من اتباع التعليمات، وتناول جميع المضادات الحيوية حتى لو بدأت تشعر بالتحسن قبل زوالها.



4- أسباب السل

يعتبر السل أحد الأمراض التي تمثل تحدياً خطيراً للعالم، لا سيما بعد الحروب، فهو مرض مرتبط بالظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة فى المجتمعات التي لا تحظى برعاية صحية واجتماعية كافية، ومن المتوقع أن يزداد عدد الذين يموتون بسبب المرض بنسبة كبيرة.



مرض السل تسببه بكتيريا تسمى المتفطرة السلية، والتي تصيب الرئتين، وهي النوع الأكثر عدوى، لكنها عادة لا تنتشر إلا بعد التعرض لفترة طويلة لشخص مصاب بالمرض.



في معظم الأشخاص الأصحاء، يقوم الجهاز المناعي (دفاع الجسم الطبيعي ضد العدوى والمرض) بقتل البكتيريا، ولا تظهر عليك أي أعراض.



في بعض الأحيان، لا يستطيع الجهاز المناعي قتل البكتيريا، لكنه يتمكن من منع انتشارها في الجسم. وهذا يعني أنه لن يكون لديك أية أعراض، ولكن البكتيريا ستبقى في جسمك. ويُعرف هذا باسم "السل الكامن".



إذا فشل الجهاز المناعي في قتل العدوى أو احتوائها، فيمكن أن تنتشر داخل الرئتين أو أجزاء أخرى من الجسم، وستظهر الأعراض في غضون بضعة أسابيع أو أشهر. ويُعرف هذا باسم "السل النشط".



يمكن أن يتطور السل الكامن إلى عدوى السل النشطة في وقت لاحق، خاصة إذا أصبح جهازك المناعي ضعيفاً.



أعراض السل

تشمل الأعراض النموذجية لمرض السل ما يلي:

السعال المستمر الذي يستمر لأكثر من 3 أسابيع، وعادة ما يصاحبه بلغم قد يكون دموياً

فقدان الوزن

التعرق الليلي

ارتفاع درجة الحرارة (الحمى)

التعب والإرهاق

فقدان الشهية

تورمات جديدة لم تختفِ بعد بضعة أسابيع



علاج السل

يجب عليك مراجعة الطبيب العام إذا كنت تعاني من سعال يستمر لأكثر من 3 أسابيع، أو إذا كنت تسعل دماً.



وعادة ما سيحتاج معظم الأشخاص إلى دورة من المضادات الحيوية، لمدة 6 أشهر لعلاج المرض.



5- أسباب داء الليشمانيات

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن داء الليشمانيات ينجم عن طفيل من الأوليات ينتمي إلى أكثر من 20 نوعاً من الليشمانيا.



تنتقل طفيليات الليشمانيا عن طريق لدغات أنثى ذبابة الرمل المصابة، والتي تتغذى على الدم لإنتاج البيض.



وغالباً ما يصاب الناس بمرض داء الليشمانيات بعد الحروب بسبب سوء ظروف السكن والصرف الصحي المنزلي والافتقار إلى إدارة النفايات، أو الصرف الصحي المفتوح الذي يؤدي إلى زيادة مواقع تكاثر ذبابة الرمل واستراحتها، فضلاً عن إمكانية وصولها إلى البشر.



أعراض داء الليشمانيات

يصاب بعض الأشخاص بالعدوى الصامتة، دون ظهور أية أعراض أو علامات.

عادةً ما يعاني الأشخاص الذين تظهر عليهم أدلة سريرية على الإصابة من:



الحمى

فقدان الوزن

تضخم (تورم) الطحال والكبد

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)

وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (نقص الكريات البيضاء)

انخفاض عدد الصفائح الدموية (نقص الصفيحات)



علاج داء الليشمانيات

عادة ما تشفى القروح الجلدية الناجمة عن داء الليشمانيات الجلدي من تلقاء نفسها، حتى من دون علاج، لكن هذا قد يستغرق شهوراً أو حتى سنوات، وقد تترك القروح ندبات قبيحة.



لذلك فإن ضمان العلاج المناسب للعدوى الجلدية قد يساعد في الوقاية من داء الليشمانيات.



6- أسباب الجرب

لقد تم التعرف على الجرب باعتباره مرضاً معدياً لعدة قرون، ويحدث في جميع أنحاء العالم، حيث تشير التقديرات إلى ما يصل إلى 300 مليون حالة سنوياً.



يختلف انتشار الجرب بشكل كبير، ويتقلب بمرور الوقت، لكنه يظل متوطناً في العديد من المجتمعات الفقيرة، أو تلك التي تعاني من الحروب.



يتسبَّب السوس ثُماني الأرجل المجهري في الإصابة بالجرب. تنقب إناث السوس تحت الجلد مباشرة؛ لعمل نفق تضع فيه البيض.



ثم يفقس البيض، وتنتقل يرقات السوس إلى سطح الجلد حيث تنضج. ويمكن لهذا السوس الانتشار إلى مناطق أخرى من جلد الشخص المصاب أو إلى جلد أشخاص آخرين. تنتج الحكة كرد فعل تحسسي من الجسم تجاه السوس وبيضه وفضلاته.



ومن الممكن أن ينتشر السوس نتيجة المخالطة اللصيقة للشخص المصاب بالجرب، وفي أحيان قليلة مشاركته الملابس أو الفراش.



كما يمكن أن تؤدي الحكة الشديدة إلى تشقق الجلد، وربما تسبب عدوى مثل القوباء، وهي عدوى تُصيب سطح الجلد بسبب بكتيريا المكورات (المكورات العنقودية) غالباً أو البكتيريا العقدية (المكورات العقدية) أحيانًا.



أعراض الجرب

تشمل أعراض الجرب ما يلي:

الحكة التي تزداد سوءاً في ساعات الليل

مسارات متموجة تتكون من بثور صغيرة أو نتوءات على الجلد

يظهر الجرب عادةً في ثنيات الجلد، ولكن يمكن أن يصيب الكثير من أجزاء الجسم مثل:



بين أصابع اليدين والقدمين

في الإبطين

حول الخصر

باطن الرسغين

الوجهة الداخلية للمِرفَقين

باطن القدمين

على الصدر

حول الحلمات

حول السرة

حول الأعضاء التناسلية

في منطقة الفخذ



علاج الجرب

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توصي بمعالجة جميع أفراد الأسرة في نفس الوقت لمنع الإصابة مرة أخرى، من خلال الذهاب إلى الطبيب وأخذ الأدوية المناسبة.



كما يجب تطهير الفراش والملابس والمناشف التي يستخدمها الأشخاص المصابون أو أفراد أسرهم في أي وقت خلال الأيام الثلاثة السابقة للعلاج، عن طريق الغسيل بالماء الساخن، والتجفيف في مجفف ساخن، عن طريق التنظيف الجاف. -عربي بوست

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