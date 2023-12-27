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القربة الساخنة.. اختراع دافىء يعود إلى القرن الـ16

12/27/2023 2:24:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القِربة الساخنة هي قربة مملوءة بالماء الساخن، تُغلق بسدادة وتستخدم في توفير الدفء وإيصال الحرارة إلى أحد أجزاء الجسم ولتدفئة السرير.

كان الناس في القرن 16 يستخدمون حاويات صغيرة يوضع فيها الجمر لتدفئة السرير قبل الدخول إليه.

مع مرور الزمن استعمل الناس الماء الساخن لتدفئة الفراش لأنه وسيلة غير ضارة للتدفئة وبها ميزة أنها تبقى في السرير مع النائم.

قبل اختراع قِربة المطاط، كان الناس يضعون الماء الساخن في قوارير معدنية ثم في مجموعة متنوعة من المواد مثل الزنك والنحاس والزجاج والفخار أو الخشب لمنع الاحتراق، حيث توضع في كيس قماشي.


حقائب المطاط




اخترعت القِربة الساخنة على شكلها الحالي في عام 1903 وكانت تُصنع من المطاط الطبيعي. وحاز التصميم على براءة اختراع من قبل المخترع الكرواتي إدوارد بنكالا.

في أواخر القرن 20 انخفض استخدام القِرَب الساخنة بشكل ملحوظ في أغلب أنحاء العالم، بسبب ظهور منافسين جدد مثل البطانيات الكهربائية والمدافئ الحديثة.

ومع ذلك تظل قِربة المطاط هي الأكثر شعبية في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والبلدان النامية والمناطق الريفية، فعلى سبيل المثال لها شهرة كبيرة في تشيلي ولها اسم مشهور وهو (Guatero) وفي اليابان ينظر لها أنها صديقة للبيئة ووسيلة اقتصادية للتدفئة.

آلام قادرة قربة المياه الساخنة على تسكينها:




الالتهابات نتيجة حركة عنيفة .
مغص البطن وخاصة خلال الدورة الشهرية.
آلام الظهر .

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