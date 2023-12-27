الجعدة.. سلاحك بوجه آلام البطن في الشتاء

فوائد عشبة الجعدة وعلاج أمراض البرد

تتعرض النساء لبعض الأمراض منها نزلات البرد، وخاصةً في فصل الشتاء بسبب تدني درجات الحرارة والخروج من حالة الدفء في المنزل إلى الهواء البارد في الخارج،؛ما يسبب: السعال، الرشح، الاحتقان، والزكام. في هذه الحالة تعمل عشبة الجعدة في التخفيف من أعراض هذه الأمراض، وتسهم في زيادة سرعة الشفاء بشكل طبيعي.

فوائد صحية منوعة لعشبة الجعدة

تُستخدم عشبة الجعدة لفوائدها الصحية العديدة، ولعل أبرزها:

- علاج حصى المرارة.

- تقليل الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم.

- تعالج النقرس.

- تقلل من آلام في المعدة.

- تعالج الإسهال ومشكلات الجهاز الهضمي.

- تساهم في فقدان الوزن حيث ترفع من نسبة الأيض.

- تُستخدم بوصفها غسولاً للفم.

- تقلل من الغازات والسموم التي تُوجد في المعدة.

- تعالج نزلات البرد التي تصيب المعدة.

- تقلل من تقرحات المعدة.



- استهلاك عشبة الجعدة يسهم في الحماية من خطر احتباس الدم قبل فترة الحيض، ويمنع من احتباس السوائل في الجسم أيضاً؛ فيُخرجها على شكل بول، ما يؤدي لإخراج جميع السموم العالقة في الداخل. -وكالات





