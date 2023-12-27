كيف نفرق بين الفيروس المخلوي ومتحور JNI و إنفلونزا H3N2؟

MENAFN - Alghad Newspaper)العلامات والأعراض الشائعة لكوفيد-19 والإنفلونزاتداخل الأعراض بين الحالتين كبير. الحمى والقشعريرة وآلام الجسم والصداع والتعب شائعة.

تظهر حكة في الحلق تؤدي إلى التهاب يليه سعال شديد جاف وسيلان أو انسداد في الأنف في الأنفلونزا وأيضًا مع متغير Omicron السائد حاليًا من كوفيد-19.

يمكن أن يحدث ضيق التنفس، خاصة عند أولئك الذين يعانون من حالة تنفسية موجودة مثل الربو.



وعادة ما يكون السعال جافًا بطبيعته ويمكن أن يطول في كل من H3N2 و كوفيد-199 ا طويل الأمد.



فيما قد تظهر أعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والإسهال جنبًا إلى جنب مع أعراض الجهاز التنفسي.



ويمكن أن تكون مضاعفات كلتا الحالتين منهكة وتؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي وتفاقم الحالات الطبية الموجودة مسبقًا، مما يؤدي إلى دخول المستشفى ومتطلبات دعم الأكسجين.



كيف يميز المرء بين الاثنين ؟



ومع ذلك، هناك العديد من الاختلافات الصغيرة بين المرض الناجم عن فيروسات الإنفلونزا بما في ذلك H3N2) و covid-19 التي يمكن أن تساعد الأطباء في التشخيص:



-تعد عدوى كوفيد-19 أكثر شيوعًا لدى الشباب وكبار السن بينما تستهدف الإنفلونزا أولئك الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات وأكثر من 65 عامًا.



-يحدث ظهور أعراض الإنفلونزا في وقت مبكر بعد التعرض (في غضون 1-4 أيام) بينما يستغرق كوفيد-19 وقتًا أطول للظهور (2-14 يومًا). بناءً على البديل السائد لأي من العدوى، وقد يتغير هذا.

-فيما السعال الناجم عن إنفلونزا H3N2 شديد ومستمر، مما يترك الفرد المصاب منهكًا. فيما يكون السعال في covid-19 أقل حدة ويمكن أن يستمر فقط إذا كان الفرد يعاني من كوفيد-19 طويل الأمد.

-تسبب الإنفلونزا بحمى أقل (بين 73-38 درجة مئوية) من كوفيد-19



-الشعور بالإرهاق أكثر وضوحًا في متحورات كورونا مقارنة بالإنفلونزا



فيما تؤدي متحورات كورونا إلى فقدان الرائحة أو الطعم، من ناحية أخرى الأنفلونزا لا تفعل ذلك، كما تسبب الإنفلونزا أيضًا إلى أعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان والقيء.



ما هي أعراض الإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)؟



وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، تشترك الإنفلونزا وكوفيد-19 في أعراض متشابهة جدًا، وقد يكون من الصعب معرفة أي من الاثنين لديك.



إذ تنتشر إنفلونزا H3N2 من خلال قطرات السعال وتصاب بالعدوى عندما تكون على اتصال وثيق بشخص مصاب. يمكن للمرء أيضًا أن يصاب بالعدوى عن طريق ملامسة سطح مصاب ولمس وجهه أو عينيه أو فمه بعد ذلك مباشرة.

تشمل أعراض إنفلونزا H3N2 سيلان أو انسداد الأنف والتهاب الحلق مع السعال والصداع والحمى والقشعريرة وآلام الجسم والتعب والإسهال والقيء.



فيما يستغرق ظهور الأعراض على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وقتًا أطول، ويظل الأشخاص معديين لفترة أطول من المصابين بالإنفلونزا.



ومن الأعراض التي تيمز متحورات كورونا فقدان حاسة التذوق أو الشم . لكن كلا الفيروسين يمكن أن يسببا:



. الحمى

. قشعريرة

. الصداع

. سعال

. وجع العضلات

. تعب

. القيء

. إسهال

. ضيق في التنفس

. سيلان الأنف

. إلتهاب الحلق



فيما يمكن أن يصيب الفيروس المخلوي التنفسي أي شخص، ولكنه أكثر خطورة عند الرضع وكبار السن.



وتشبه أعراضه أعراض نزلات البرد. وهي تميل إلى أن تستمر في مسارها بكثافة خفيفة فقط عند البالغين والأطفال الأكبر سنًا. عند الرضع وكبار السن، تميل الأعراض إلى أن تكون أكثر حدة، ويمكن أن تشمل الحمى والأزيز.



كما الفيروس المخلوي التنفسي أو RSV هو فيروس تنفسي شائع يسبب عادةً أعراضًا خفيفة تشبه أعراض البرد.

في حين أن RSV يمكن أن تكون خطيرة، فإن معظم الناس يتعافون في غضون أسبوع أو أسبوعين. من المرجح أن يصاب الرضع وكبار السن بفيروس RSV الشديد.



و قد تتطلب بعض الحالات دخول المستشفى، لكن معظم حالات العدوى تنتهي خلال أسبوع إلى أسبوعين. قد يتطلب إصابة الطفل بفيروس RSV الكثير من الاهتمام حتى يتعافى.







ما هي أعراض متغير كورونا JN.1 ؟



إن أعراض عدوى كورونا-19 الجديدة المعروفة ب JN.1 تظل مماثلة لتلك الموجودة في المتغيرات الأخرى. ويمكن أن تشمل ما يلي:



-حمى أو قشعريرة.

·-سعال.

التهاب الحلق.

الازدحام أو سيلان الأنف.

صداع.

آلام العضلات.

صعوبة في التنفس.

التعب.

فقدان جديد للذوق أو الرائحة.

ضبابية الدماغ " تراجع الشعور باليقظة والوعي"

عراض الجهاز الهضمي (اضطراب في المعدة، إسهال خفيف، قيء).



ما هو فيروس إنفلونزا H3N2 ؟



فيروس H3N2 هو إنفلونزا غير بشري ينتشر عادة في الخنازير ولكنه يمكن أن يصيب البشر. والفيروسات التي تنتشر عادة في الخنازير هي " فيروسات إنفلونزا الخنازير ". وعندما تصيب هذه الفيروسات البشر، يطلق عليها اسم الفيروسات "المتغيرة".

,كان فيروس H3N2 منتشرًا بين الخنازير في عام 2010 وتم اكتشافه لأول مرة بين البشر في عام 2011. ومنذ اكتشافه لأول مرة في البشر في عام 2011، تسبب فيروس H3N2 في إصابة الأشخاص بالعدوى سنويًا في جميع أنحاء العالم .



وعلى الرغم من أن أعراض الإنفلونزا متشابهة عادة بغض النظر عن سلالة الإنفلونزا، فقد أظهر التاريخ أن المواسم التي تكون فيها إنفلونزا H3N2 هي السلالة السائدة تكون أكثر شدة.



إن فيروس H3N2 ليس بنفس خطورة فيروس H1N1 ولكنه قد يكون أكثر خطورة من بعض سلالات الأنفلونزا الأخرى.



أعراضH3N2



تستمر عدوى فيروس H3N2 عادةً ما بين خمسة إلى سبعة أيام ولكنها يمكن أن تسبب سعالًا شديدًا يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.



سواء كان سببها uفلونزا H3N2 A أو سلالة أخرى، فإن أعراض الإنفلونزا النموذجية تشمل ما يلي:



-آلام الجسم

-حمى

-صداع

-إلتهاب الحلق

-سعال

-إنهاك

-القيء والإسهال (غير شائع، ويحدث بشكل متكرر عند الأطفال)



الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا هم:



-الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات

-الأشخاص بعمر 65 سنة فما فوق

-الأشخاص الحوامل

-الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة طويلة الأمد (مثل الربو والسكري وأمراض القلب وضعف جهاز المناعة والحالات العصبية أو النمو العصبي)>



أما أعراض انفلونزا H3N2 المؤكدة





-القيء الشديد أو المستمر: يمكن أن يكون القيء الشديد أو المستمر من أعراض أنفلونزا H3N2 الشديدة. هذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.



-الجفاف: يمكن أن يحدث الجفاف إذا كان الشخص المصاب بأنفلونزا H3N2 لا يشرب كمية كافية من السوائل أو يعاني من قيء أو إسهال شديد.



-انخفاض ضغط الدم : يمكن أن يحدث انخفاض في ضغط الدم إذا كان الشخص المصاب بإنفلونزا H3N2 الشديدة يعاني من الجفاف أو الإنتان.



-ارتفاع معدل التنفس : يمكن أن يحدث معدل تنفس مرتفع إذا كان الشخص المصاب بإنفلونزا H3N2 الشديدة يعاني من صعوبة في التنفس أو انخفاض تشبع الأكسجين.



-تفاقم الحالات الطبية المزمنة الحالية : يمكن أن تؤدي أنفلونزا H3N2 إلى تفاقم الحالات الطبية المزمنة الحالية مثل الربو أو مرض السكري.



-يمكن أن تكون الشفتين أو الوجه المزرقان علامة على انخفاض مستويات الأكسجين في الدم ، والتي يمكن أن تحدث مع التهابات الجهاز التنفسي الحادة مثل الالتهاب الرئوي ، والذي يمكن أن يكون من مضاعفات الإنفلونزا.



-يمكن أن تحدث النوبات أو التشنجات نتيجة الحمى أو التهاب الدماغ ، والتي يمكن أن تحدث مع الحالات الشديدة من الأنفلونزا أو غيرها من الالتهابات الفيروسية.



-يمكن أن يحدث الارتباك أو الارتباك نتيجة الحمى أو التهاب الدماغ ، والذي يمكن أن يحدث مع الحالات الشديدة من الأنفلونزا أو غيرها من الالتهابات الفيروسية.



-تعتبر الحمى الشديدة التي تستمر لأكثر من ثلاثة أيام من الأعراض الشائعة لإنفلونزا H3N2 ، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأنفلونزا ، ويمكن أن تكون علامة على حالة أكثر خطورة من المرض.



-التعب الشديد أو الضعف هو عرض شائع آخر لإنفلونزا H3N2 ، حيث يستخدم الجسم الكثير من الطاقة لمحاربة الفيروس.



-ألم الصدر أو الضغط عليه هو مرض تنفسي فيروسي يصيب الجهاز التنفسي العلوي بالدرجة الأولى.



-يمكن أن يحدث انخفاض تشبع الأكسجين (نقص تأكسج الدم) في الأفراد المصابين بفيروس الأنفلونزا H3N2 ، وخاصة في حالات المرض الشديدة.

يمكن أن يسبب فيروس -الإنفلونزا H3N2 أعراضًا تنفسية مثل السعال وضيق التنفس وضيق الصدر ، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات تشبع الأكسجين.



-ارتفاع في درجة الحرارة: يعد الظهور المفاجئ لارتفاع درجة الحرارة أحد أكثر أعراض الإصابة بفيروس H3N2 شيوعًا و قد تتراوح الحمى من 100 إلى 104 درجة فهرنهايت وقد تستمر لمدة 3 إلى 4 أيام.



-السعال: السعال الجاف والمستمر هو عرض آخر شائع لعدوى H3N2 وقد يكون السعال شديدًا ويستمر لعدة أسابيع.



-التهاب الحلق: التهاب الحلق هو أيضا عرض شائع لعدوى H3N2 وقد يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الحمى والسعال.



-الصداع: هو عرض شائع بين المصابين بإنفلونزا H3N2 وقد يكون شديد ومستمر.







الفيروس المخلوي التنفسي RSV



العلامات الأولية للفيروس المخلوي التنفس RSV تشبه أعراض البرد الخفيف، بما في ذلك الاحتقان وسيلان الأنف والحمى والسعال والتهاب الحلق.



يسبب الفيروس المخلوي التنفسي التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي. وهو شائعٌ للغاية إلى حدِّ أن معظم الأطفال يكونون قد أُصِيبوا به قبل بلوغهم العامين. ويمكن أن يصيب الفيروس المخلوي التنفسي البالغين أيضًا.



بالنسبة للبالغين والأطفال الأصحاء الأكبر سنًا، فإن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تكون خفيفة، وعادة تشبه أعراض الزكام. عادةً ما تكون تدابير الرعاية الذاتية هي كل ما يلزم لتخفيف الشعور بالمرض.



يمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي عدوى شديدة لدى بعض الأشخاص، بما فيهم الأطفال بعمر 12 شهرًا فما دون (الرضّع)، خاصة من ولدوا قبل أوانهم، والبالغين الأكبر سنا، والأشخاص المصابين بمرض القلب والرئة، وأي شخص مصاب بضعف جهاز المناعة.



تظهر علامات وأعراض عدوى الفيروس المخلوي التنفسي غالبًا بعد أربعة إلى ستة أيام من التعرض للفيروس.

بالنسبة للبالغين والأطفال الأكبر سنا، فإن الفيروس المخلوي التنفسي يسبب عادة علامات وأعراضًا خفيفة تشبه الزكام. وقد تتضمن ما يلي:



-سيلان الأنف أو احتقانه

-السعال الجاف

-الحمى الخفيفة

-التهاب الحلق

-العُطاس

-الصداع

أعراض RSV التي تتطلب رعاية عاجلة:



-الحُمّى

-السعال الشديد

-الأزيز - وهو صوت حاد يُسمع عادةً خلال الزفير

-التنفس السريع أو صعوبة التنفس - وقد يفضل المريض القيام بدل الاستلقاء

-ازرقاق الجلد بسبب نقص الأكسجين (الزُراق)



فيما الرُضّع هم أشد الفئات تأثرًا بالفيروس المخلوي التنفسي.

أعراض الإصابة الشديدة بالفيروس المخلوي التنفسي لدى الرُضّع ما يلي:

-تنفس سريع وقصير الوتيرة وغير عميق

-المجاهدة أثناء التنفس، حيث ينسحب الجلد والعضلات للداخل مع كل نفَس

-السعال

-التغذية السيئة

-تعب غير معتاد (خمول)

-الانفعال



ويتعافى معظم الأطفال والبالغين خلال أسبوع إلى أسبوعين، لكن قد تتكرر ظاهرة الأزيز لدى البعض. بعض أطفال الخداج أو الأطفال المصابين بمشاكل قلبية أو رئوية مزمنة قد يصابون بعَدوى حادة أو مهددة للحياة تستدعي البقاء في المستشفى.



كما قد يكون الأطفال الصغار جدًا عصبيين ومرهقين ويواجهون صعوبات في التنفس. عادةً ما تختفي هذه الأعراض من تلقاء نفسها خلال أيام قليلة.

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