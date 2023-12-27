4 أفلام رسوم متحركة تشرح القضية الفلسطينية



لهذا قرر مجموعة من المخرجين أن يلتقطوا لحظات الحقيقة والعنف التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي من خلال لغة فنية مبتكرة: الرسوم المتحركة.



استطاع هؤلاء المبدعون من خلال أعمالهم السينمائية أن ينقلوا ببراعة عبء الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، كاشفين بشكل مؤثر عن المآسي التي يتعرض لها الفلسطينيون والمجازر التي يرتكبها الاحتلال في أرضهم.



من خلال استخدامهم لتقنيات الرسوم المتحركة، قدم هؤلاء المخرجون لوحات حية تظهر حياة الفلسطينيين وتكشف عن قوة المقاومة. تفتح أعمالهم نافذة على الواقع الفلسطيني، مسلطة الضوء على الهوية الوطنية وروح المقاومة التي تسود بين صفوف الشعب.



من بين الأفلام التي لفتت انتباه الجماهير، يظهر واضحاً تأثير هذه الأعمال في إيصال رسالة مؤثرة ومتوازنة حول الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه الأفلام كمحط إبداعية فنية تساهم بقوة في نقل الحقيقة والوعي حول القضية الفلسطينية إلى العالم.



من بين أشهر أفلام الرسوم المتحركة التي تطرقت إلى القضية الفلسطينية نجد:



"البرج" فيلم يحكي قصة النكبة

فيلم السوم المتحركة "البرج" لسنة 2018 يقدم رحلة فريدة تتناول القضية الفلسطينية من منظور إبداعي؛ حيث يعكس تأثير النكبة الفلسطينية في حياة الأجيال المتعاقبة. يتمحور الفيلم حول شخصية الطفلة "وردي" التي تسعى لاستعادة الأمل لجدها الذي فقد الأمل في العودة إلى وطنه.





يختار جدها إعطاءها مفتاح منزلهم في فلسطين، ما يدفعها للتسلق على البرج الذي تعيش فيه والتعرف على قصص أفراد أسرتها.



تستعرض الأحداث 4 أجيال من الأسرة، بدءاً من الجد الذي نُفي عن أرضه خلال النكبة في أواخر الأربعينيات، وصولاً إلى الجيل الرابع الذي يعيش في المخيمات. يتنقل الفيلم بين الماضي والحاضر باستخدام تقنيات متقدمة مثل "التوقف" و"ثنائية الأبعاد"، ما يبرز التفاصيل والتغيرات على مر السنين.



المخرج النرويجي ماتس جرورد قرر أن يعيش في مخيم برج البراجنة في لبنان لمدة عام كامل لفهم حياة اللاجئين الفلسطينيين عن كثب. يركز الفيلم على تفاصيل الحياة اليومية، الطعام، التخطيط للمستقبل، ومفهوم "مفتاح العودة للوطن".

"البرج" يسلط الضوء على قصص متنوعة ومتضاربة، بدءاً من التحديات التي واجهها الجد لطفي الذي كان جزءاً من المقاومة، إلى تفاصيل حياة العمة حنان التي تفضل مواجهة القصف بشجاعة. ينتقل الفيلم بمهارة بين الشخصيات، مما يعكس مجموعة واسعة من المشاعر، بين الإحباط والانسحاب والمقاومة.



بشكل عام، يعتبر "البرج" عملاً فنياً استثنائياً يسلط الضوء على التجربة الإنسانية في ظل النزوح والصراع، ويرفع الستار عن قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل يلامس القلوب، دون التركيز الكبير على الجوانب السياسية المباشرة للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.



إنتاج فلسطيني.. "خيال الحقل"

في قلب قطاع غزة، حيث يعاني أهله من الظروف الصعبة وأزمة انقطاع التيار الكهربائي، قررت مجموعة من المتدربين على إنتاج الرسوم المتحركة تحدّي الصعوبات وصنعوا فيلماً كرتونياً فريداً بعنوان "خيال الحقل". يعد هذا العمل الفني الأول من نوعه في فلسطين.



الفيلم يروي قصة ريما، طفلة فلسطينية فقدت والديها في حادث سير، وتركا لها فزّاعة في حقل الذرة. يأتي "خيال الحقل" ليجسد معنى فقدان الإنسان لشيء يملك له ذكريات عميقة. يعتبر هذا الفيلم خطوة جريئة نحو إحياء السينما الفلسطينية وتأسيس صناعة تعتمد على الإبداع الشبابي.



نور الخضري، مديرة الإنتاج في وحدة "زيتون" للرسوم المتحركة في غزة، أكدت أن الفيلم يعكس الجهد الكبير الذي بذله المتدربون رغم الظروف الصعبة. بدأ العمل على الفيلم من خلال مشروع تدريبي تم تمويله من مركز تمويل المؤسسات الأهلية والبنك الدولي.



الفيلم ثلاثي الأبعاد، رغم التحديات الكبيرة، يعتبر "خيال الحقل" محاولة لصناعة أفلام التحريك داخل قطاع غزة، ويمثل خطوة مهمة لرسم الهوية الفلسطينية وتسليط الضوء على التراث الثقافي.



رغم الصعوبات التي واجهها الفريق، فإنه تمكَّن من إنتاج عدة أفلام تجريبية خلال فترة التدريب. وفي ظل قلة الإمكانيات والتمويل، يعد هذا الفيلم إنجازاً مهماً يفتح أفقاً لصناعة السينما في المستقبل.



أفلام الرسوم المتحركة.. "حكايات مفتاح"

وسط ظروف المعاناة الشديدة وتعقيدات الحياة في غزة، نجحت شركة فلسطينية محلية صغيرة في تحقيق إنجاز بارز عبر إنتاج أول فيلم كرتون يتناول نكبة فلسطين. يروي فيلم "حكاية مفتاح" أحداثاً حقيقية استمدتها المؤلفة من روايات جدتها عن مأساة قرية فلسطينية مهجرة في عام 1948.



الفيلم، الذي يمتد لمدة 35 دقيقة، يتميز بتقديم رؤية واقعية لِدفاع رجال القرية عن أرضهم ببسالة رغم قلة الإمكانيات وضعف السلاح. المؤلفة وكاتبة سيناريو الفيلم، أمية جحا، تؤكد أن قضية حق العودة للفلسطينيين تنعكس في رسوماتها، مع التركيز على تثقيف الأطفال وتوعيتهم بقضاياهم الوطنية.



تكمن قوة الفيلم في استخدامه لشخصية المفتاح كبطل محوري، حيث يعيش مع الأطفال ويمثل رمزاً وإرثاً يجسد حق العودة. يناقش الفيلم أهمية رؤية المفتاح ككائن حي يحمل رمزية خاصة، تحفز الأطفال على الحفاظ على هويتهم وتاريخهم.



فيما عبَّرت منتجته من خلاله عن أملها في أن يلقى الفيلم إعجاب القنوات الفضائية التي تسعى لتقديم مواد تثقيفية للأطفال.



تأخذ مشاهد الفيلم الصغار في رحلة مع "علي وهند"، حيث يستمعان إلى قصص جدهما كل ليلة، لكن الليلة التي تغير فيها على الموازين، ينطلق المفتاح في رحلة تذكره بمأساة قريته "المحرقة" وكيف دخلها الأعداء لتحول حياتها إلى كابوس.



يعبر هذا الإنتاج الفني عن أمل الفلسطينيين في إحداث تأثير إيجابي وتوعية للأجيال الصاعدة حول قضيتهم الوطنية، ويرسم لوحة واقعية تتحدث عن قوة الإرادة والثبات في مواجهة التحديات.



فيلم "فاتنة" لسنة 2009

المخرج الفلسطيني الشاب أحمد حبش يختار الرسوم المتحركة لتقديم فيلمه الدرامي "فاتنة"، الذي يستمر لنصف ساعة، حيث يسلط الضوء على الوضع الصحي في قطاع غزة وتحديات المواطنين الفلسطينيين في رحلة البحث عن العلاج.



الفيلم يتحدث عن قصة فتاة من غزة تعاني من سرطان الثدي، ويكشف عن صعوبات الحصول على العلاج بسبب ضعف الإمكانيات الطبية والتحديات التي تواجهها.



حسب وكالة رويترز، يقول حبش، الذي حاز درجة الماجستير في فن الرسوم المتحركة، إن الفيلم يستند إلى قصة حقيقية استمر العمل عليها لمدة سنة ونصف. يركز الفيلم على رحلة الفتاة في البحث عن العلاج، ويقدم صوراً من واقع حياة غزة في الفترة بين 2005 و2006، بما في ذلك انقطاع الكهرباء والمسيرات وإغلاق الحدود.



تُظهر المشاهد الكوميدية السوداء في الفيلم العديد من التحديات التي تواجهها الفتاة في رحلتها، من تشخيصات طبية غير صحيحة إلى تحديات العبور عبر حاجز إيرز. يقدم الفيلم صورة دقيقة لتلك الظروف الصعبة، مع التركيز على المعاملة الإنسانية التي تلقتها الفتاة في المستشفى الإسرائيلي.



تعكس اختيار الرسوم المتحركة حرية أوسع للتعبير، ويعتبر حبش أن هذا الاختيار يمنح المخرج فرصة لتقديم فكرته بشكل أفضل. يطمح المخرج إلى مشاركة فيلمه في مهرجانات دولية وعرضه على القنوات التلفزيونية. -عربي بوست

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